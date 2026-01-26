Pojavili se intimni snimci dvoje službenika Vlade Crne Gore! Mirjana Pajković podnijela ostavku

Crnu Goru već mjesec dana potresa afera „eksplicitni snimci“, na kojima su navodno sada već bivši državni službenici Dejan Vukšić i Mirjana Pajković. Oboje su podnijeli ostavke nakon što je intimni sadržaj postao viralan, uz brojne međusobne optužbe, krivične prijave, pa čak i prijetnje sa fiksnog telefona iz kabineta predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića.

Vukšić je doskorašnji direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) i bivši savjetnik predsjednika Milatovića, a ostavku na funkciju u ANB-u podnio je krajem prošle godine, nakon što je Pajković protiv njega podnijela krivične prijave.

S druge strane, Pajković je u petak podnijela ostavku na funkciju državne sekretarke u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, nakon što su se u javnosti proširili snimci sa eksplicitnim seksualnim sadržajem.

Oboje ostavke obrazložili „ličnim razlozima“

Zanimljivo je da su oboje ostavke obrazložili ličnim razlozima.

Vukšić je u saopštenju negirao bilo kakvu umiješanost u pojavu eksplicitnih snimaka na internetu.

– Odbacujem sve netačne, nepotpune i tendenciozne navode kojima mi se bez dokaza pokušava pripisati odgovornost za ugrožavanje privatnosti M. P. i distribuciju spornih snimaka. Te sadržaje sam prvi put vidio tek kada su počeli nezakonito da kruže društvenim mrežama – naveo je Vukšić.

Vukšić tvrdi da mu je Pajković „otuđila“ mobilni telefon u oktobru 2024. godine.

Kako je naveo, Pajković mu je u oktobru 2024. godine „protivpravno otuđila mobilni telefon koji je potom zloupotrijebljen“, čime mu je, kako kaže, „grubo povrijeđena privatnost“.

Vukšić tvrdi da je zbog toga nastao sporni audio-snimak na kojem se čuje da on prijeti Mirjani Pajković, i to sa fiksnog telefona iz kabineta predsjednika Crne Gore.

– O tom događaju nadležni organi posjeduju informacije. Riječi koje sam tom prilikom uputio M. P, a koje su selektivno i sa vremenskom distancom od godinu i tri mjeseca objavljene, bile su neposredna reakcija na krađu i zloupotrebu mog telefona – naveo je Vukšić, dodajući da se svjesno „pokušava izvršiti zamjena teza“, u kojoj se on „kao oštećeni“ nastoji „predstaviti kao izvršilac krivičnog djela“.

„U martu 2025. primio uznemirujuću poruku“

Kako kaže, u martu 2025. godine sa nepoznatog broja primio je „uznemirujuće poruke“ sa pomenutim audio-snimkom sa njegovim glasom, uz jasnu prijetnju i pokušaj ucjene da „odustane od kandidature za sudiju Ustavnog suda“, što je, kako je naveo, shvatio kao poruku da će taj snimak biti objavljen ukoliko ne posluša „instrukcije“.

– Smatram da je M. P. na taj način, neposredno ili posredno, sama ili putem lica kojima je omogućila korišćenje sadržaja iz njenog telefona, pokušala da izvrši nedozvoljen uticaj na postupak izbora sudije Ustavnog suda. Tim povodom sam Upravi policije podnio prijavu protiv M. P. i NN lica zbog pokušaja ucjene, krađe i zloupotrebe telefona, po kojoj je M. P. saslušana – poručio je Vukšić.

Dodao je da ga je Pajković nakon toga „telefonski kontaktirala“, navodeći da treba „nešto da joj završi“, odnosno da se „iskupi“, što je, po njemu, pokušaj da njegov uticaj „stavi u funkciju njenog predlaganja za poziciju Ombudsmana i novi pokušaj ucjene“. Kako kaže, odbio je taj poziv na sastanak.

Krajem decembra Pajković podnijela krivične prijave protiv Vukšića

Vukšić je dodao da je krajem decembra 2025. godine M. P. podnijela prijavu protiv njega, dostavljajući isti audio-snimak i „stvarajući lažan utisak da je riječ o skorašnjem događaju, prećutkujući činjenicu da se događaj desio prije više od godinu dana i da je povodom istog audio-snimka već bila saslušana zbog pokušaja ucjene“.

– U januaru 2026. godine dostavio sam Upravi policije dodatne materijalne dokaze, zatim podnio prijavu protiv M. P. zbog lažnog prijavljivanja u vezi sa distribucijom spornih fotografija i video-snimaka na društvenim mrežama i insistirao na poligrafskom testiranju – kazao je Vukšić.

Prijava i protiv poslanika u Skupštini Crne Gore

Najavio je da će, „radi zaštite ličnog integriteta i bezbjednosti svoje porodice“, podnijeti prijave i pokrenuti postupke protiv svih lica koja su ga putem društvenih mreža, kako kaže, lažno optuživala, upućivala prijetnje, uvrede i pozive na linč.

Dodao je da će prijavu podnijeti i protiv „poslanika u Skupštini Crne Gore“ koji ga je javno označio kao „nasilnika“.

– Istina u ovom slučaju neće se utvrđivati na društvenim mrežama ili u medijima, već isključivo pred nadležnim institucijama. Na takav ishod sam spreman i na njemu insistiram – zaključio je Vukšić.

Pajković prije ostavke podnijela tri krivične prijave

Pajković je prije podnošenja ostavke policiji podnijela tri krivične prijave, zbog neovlašćene distribucije eksplicitnog sadržaja – fotografije na kojoj se nalazi ona.

Kako proizlazi iz prijave, ona sumnja da je bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Vukšić, svjestan nezakonitosti, pokušao da iskoristi informacije do kojih je došao po prirodi funkcije koju je obavljao, te da je tim materijalom prijetio, a o postojanju kompromitujućeg materijala indirektno govorio i u jednoj emisiji.

Na jednom od audio-snimaka koje je Pajković javno objavila može se čuti kako Vukšić, navodno, prijeti da će „cjela Crna Gora da vidi“ kompromitujuće fotografije i snimke doskorašnje javne funkcionerke.

ANB odbacila svaku vezu sa skandalom

Agencija za nacionalnu bezbjednost prethodno je odbacila svaku vezu sa objavama privatnih prepiski, video i foto-materijala kojima se ugrožava privatnost građana.

– Agencija zakonito vrši poslove iz svoje nadležnosti i u potpunosti poštuje ustavom zagarantovana prava. Privatne prepiske i sadržaji koji su predmet komentara nisu predmet interesovanja Agencije i kao takvi ne mogu se dovesti u vezu sa ANB – saopštili su iz Agencije.

Nije poznato da li će ovaj slučaj dobiti sudski epilog, jer se Tužilaštvo još nije oglašavalo ovim povodom.

Kazna za osvetničku pornografiju do pet godina zatvora

Prema Krivičnom zakoniku Crne Gore, svaka zloupotreba tuđeg snimka, fotografije, portreta, audio-zapisa ili seksualno eksplicitnog sadržaja može biti kažnjena i do pet godina zatvora, a ukoliko je krivično djelo izvršeno prema djetetu, počinilac može biti kažnjen kaznom zatvora od dvije do deset godina.

Riječ je o takozvanoj osvetničkoj pornografiji, odnosno krivičnom djelu koje je relativno nedavno uvršteno u Krivični zakonik Crne Gore.

