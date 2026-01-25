Logo
Large banner

Auto sletio u Neretvu. Poginuo muškarac

Izvor:

Indeks

25.01.2026

13:27

Komentari:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

U slijetanju automobila u korito rijeke Neretve, u mjestu Krvavac, smrtno je stradao 63-godišnji muškarac, saopštila je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.

Policija je prijavu dobila oko 9:30, a na mjesto događaja su uz policiju izašli i vatrogasci i HGSS.

Vozilo je izvučeno iz rijeke i u njemu je pronađeno tijelo 63-godišnjeg muškarca. U toku je policijski uviđaj i utvrđivanje okolnosti pod kojima je vozilo sletjelo u rijeku Neretvu, naveli su iz policije.

Podijeli:

Tag:

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Венс криви љевичаре за хаос у Минеаполису

Svijet

Vens krivi ljevičare za haos u Mineapolisu

3 h

0
Новак Ђоковић : Франческо Маестрели

Tenis

Protiv koga Đoković igra za polufinale AO?

3 h

0
Кецмановић: Не дође ли до консензуса у БиХ - биће разлаз

Republika Srpska

Kecmanović: Ne dođe li do konsenzusa u BiH - biće razlaz

3 h

0
Снимак све растужио: Грег Попович се појавио у јавности први пут након можданог удара

Košarka

Snimak sve rastužio: Greg Popovič se pojavio u javnosti prvi put nakon moždanog udara

3 h

0

Više iz rubrike

Двоје мале д‌јеце изгубило вид послије забаве са ласерима

Region

Dvoje male d‌jece izgubilo vid poslije zabave sa laserima

5 h

0
Кнежевић: Садашња влада Хрватима даје и што не траже, Србима ни оно што им припада

Region

Knežević: Sadašnja vlada Hrvatima daje i što ne traže, Srbima ni ono što im pripada

5 h

0
Вријеђао новинарку на друштвеној мрежи па ухапшен

Region

Vrijeđao novinarku na društvenoj mreži pa uhapšen

20 h

0
Протест Томпсонових присталица у Загребу: Дошли под прозор посланика која критикује усташтво

Region

Protest Tompsonovih pristalica u Zagrebu: Došli pod prozor poslanika koja kritikuje ustaštvo

20 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

32

Oštra poruka Orbana Zelenskom

16

21

Dodik: Pozvan sam na Molitveni doručak u Ameriku

16

18

Meta pravi zaokret: Šta planiraju?

16

08

Trišić Babić i Dodik stigli u Izrael, planirani sastanci sa najvišim zvaničnicima

16

02

Jeziva tragedija: Automobil završio u Neretvi, poginuo muškarac

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner