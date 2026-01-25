Auto sletio u Neretvu. Poginuo muškarac

U slijetanju automobila u korito rijeke Neretve, u mjestu Krvavac, smrtno je stradao 63-godišnji muškarac, saopštila je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.

Policija je prijavu dobila oko 9:30, a na mjesto događaja su uz policiju izašli i vatrogasci i HGSS.

Vozilo je izvučeno iz rijeke i u njemu je pronađeno tijelo 63-godišnjeg muškarca. U toku je policijski uviđaj i utvrđivanje okolnosti pod kojima je vozilo sletjelo u rijeku Neretvu, naveli su iz policije.