Vens krivi ljevičare za haos u Mineapolisu

Potpredsjednik Sjedinjenih Država Džejms Dejvid Vens izjavio je da su nemiri u Mineapolisu rezultat aktivnosti krajnje ljevičarskih agitatora koji sarađuju sa lokalnim vlastima.

"Ovaj nivo vještačkog haosa jedinstven je za Mineapolis", naveo je Vens na "Iksu".

Reagovanje Vensa uslijedila je nakon što su federalni agenti u pucnjavi ubili 37-godišnjeg bolničkog tehničara Aleksa Pretija, što je izazvalo nove kontroverze o operacijama pripadnika Imigracione i carinske službe /ICE/ u tom gradu.

Ministar unutrašnje bezbjednosti Kristi Noem rekla je da su agenti ispalili odbrambene hice nakon što je Preti reagovao burno, dok je guverner Minesote Tim Volc opisao kao laž i besmislicu izvještaj saveznih organa o tome što se dogodilo.

Republikanski senator Bil Kasidi pozvao je na potpunu zajedničku saveznu i državnu istragu opisujući cijeli slučaj kao veoma uznemirujući.

Predsjednik Donald Tramp optužio je Volca za podsticanje pobune.

Porodica Pretija zatražila je istragu o pogibiji njihovog sina.