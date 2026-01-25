Logo
Na evropskom tlu se osniva FBI

25.01.2026

11:33

Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Britanske vlasti će osnovati nacionalnu policijsku službu koja će istraživati najteže zločine u Engleskoj i Velsu, kao što su terorizam, organizovani kriminal i prevare, rekao je ministar unutrašnjih poslova Velike Britanije Šabanu Mahmud.

"Formiraćemo novu nacionalnu policijsku službu nazvanu 'britanski FBI', koja će raspoređivati talente svjetske klase i najsavremeniju tehnologiju za praćenje i hvatanje opasnih kriminalaca. Time će lokalne snage moći da provode više vremena u borbi protiv kriminala u svojim zajednicama", rekla je Mahmudova za "Gardijan".

Ona je priznala da je trenutni model policijskog rada u Velikoj Britaniji zastario, jer je "izgrađen za drugi vijek".

ласер

Region

Dvoje male d‌jece izgubilo vid poslije zabave sa laserima

"Gardijan" podsjeća da će nova agencija preuzeti odgovornost za borbu protiv teškog kriminala, a taj zadatak trenutno je dodijeljen Nacionalnoj agenciji za borbu protiv kriminala, a u slučaju terorizma Skotland jardu.

Šef Nacionalne policijske službe biti odgovoran za uvođenje naprednih tehnologija, kao što je automatsko prepoznavanje lica.

Паре, марке

Ekonomija

Najveća prosječna plata u Srpskoj isplaćena je u ovoj djelatnosti

Nacionalni savjet šefova policije Skotland jard i njegova jedinica za borbu protiv terorizma izdali su zajedničko saopštenje kojim podržavaju formiranje nove agencije.

Generalni direktor Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala Grejem Bigar rekao je da se kriminal promijenio, kao i tehnologija i da se samim tim mora promijeniti način reakcije na sve to.

"To su prijetnje koje nas sve pogađaju lokalno, ali zahtijevaju nacionalni i međunarodni odgovor. Takvo tijelo bi nam omogućilo da poboljšamo način na koji štitimo javnost, naše zajednice i državu", rekao je šef Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala, koja će postati dio nove agencije.

