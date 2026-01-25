Amidžić: FBiH ima jasan cilj – da ne postoje dejtonska BiH i Republika Srpska

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara, Srđan Amidžić gostujući u Jutarnjem programu RTRS osvrnuo se na posljednje odluke Ustavnog suda te istakao da Federacija BiH ima jasan cilj a to je nepostojanje dejtonske BiH.

Ističe da su u političari i sve partije u Federaciji BiH jedinstvene u cilju da ne postoji Republika Srpska i da ne postoje dva entiteta i konstitutivnost naroda.

"Tu pokazuju visok stepen jedinstva i nastoje, kroz instrumente koji su im na raspolaganju, a koji često nisu legitimni, da učine sve kako bi došli do situacije da se u Srpskoj ne mogu rješavati stvari. To nije u redu. Oni to rade, a ono što je meni posebno krivo jeste što kod nas ne postoji jedinstvo kada su u pitanju nacionalne teme. A nacionalna tema je da mi uređujemo kako ćemo živjeti u Republici Srpskoj. Treba da učimo od njih – njihovo ponašanje i njihovo nastojanje da Dejtonska BiH ne postoji. To je njihova želja, kao što je naša želja da budemo samostalni", rekao je Amidžić.

Ističe da namjere federalnih političara u ostvarenju ovih ciljeva donose probleme i narodu u Federaciji BiH, čak i na najosnovnijim pitanjima.

"Granični prelazi sa Evropskom unijom – oni koji odlučuju o takvim stvarima, poput Zijada Krnjića, svašta su govorili, a obični problemi se ne rješavaju. Samo se priča o Republici Srpskoj. Uvijek imate situaciju u Federaciji da se na takvim stvarima pokazuje nacionalno jedinstvo. Zijad Krnjić je imenovan ispred SDA i uradio je nešto na štetu Srpske. I trenutna vlada, koja nije sastavljena od SDA, ne želi da smijeni Krnjića. On je za njih u Federaciji heroj, jer se iživljava nad Srbima, bez obzira na to što tim prelazima prolaze i Bošnjaci i Hrvati. Ni SDP ni Naša stranka ne diraju Krnjića jer se iživljava nad Srbima", jasan je Amidžić.

Dodaje da je ista situacija i sa Ustavnim sudom, koji je napravio pravnu formulaciju kojom želi da zakomplikuje funkcionisanje u Republici Srpskoj.

"Sve partije iz Federacije hvale tu odluku. Oni imaju interes da Republika Srpska ne postoji. Njihov cilj je da Srpske nema, a naš je da budemo samostalni. Ako oni svi hvale tu odluku, to je isti obrazac kao u slučaju Zijada Krnjića i Edina Forte, koji želi da isplate novac Federaciji, ali ne i Republici Srpskoj i Brčko distriktu. Te odluke svi hvale, a s druge strane ono što mi nemamo jeste jedinstvo po nacionalnim pitanjima", rekao je Amidžić.

Dodaje da je molio sve partije iz Republike Srpske koje nisu dio vlasti, a koje su kritikovali Zijada Krnjića, da preduzmu zajedno neki potez.

"Pozivam ih i sada da nešto urade, ali oni to neće. Njima je, izgleda, u redu da granični prelaz u Gradišci nije otvoren, iako je to tragedija kada su u pitanju Srbi. U Federaciji imaju jedinstven stav, a kod nas, po pitanjima koja su bitna za Republiku Srpsku, nema jedinstva. Do koje granice ide apsurd?" upitao je Amidžić.

Podsjetio je i na prijedlog opozicione partije u Narodnoj skupštini da se ponište sve odluke Vlade Republike Srpske prije nego što je Ustavni sud donio svoju odluku.

"To bi značilo i osporavanje usvajanja budžeta, a svi oni koji imaju bilo kakvu vezu sa budžetom ne bi imali svoja primanja. Prihvatili su obrazac da Ustavni sud odlučuje onda kada se donosi budžet. Poslije toga nema više ništa. Ne mogu da pobijede političku mržnju u sebi. Ja samo tražim da ljudi obrate pažnju. Jedna partija je izašla sa tim prijedlogom prije odluke Ustavnog suda", istakao je Amidžić.

Smatra da ne treba biti politički analitičar, te podsjetio da je preko 600.000 KM potrošeno na izbore, te da i pored toga stalno pristižu novi zahtjevi.

- Zar je moguća tolika politička mržnja kod nas? Zar postoji Srbin koji pozdravlja odluku Ustavnog suda zajedno sa svim partijama iz Federacije? Ako svi Bošnjaci nešto hvale, to sigurno nije u korist srpskog naroda. Ja im kažem da sve što se plaća iz budžeta neće stati, bez obzira na sve što su radili. Žalosno je da imamo takvu situaciju. Krnjića kritikuju građani, ali ne i opozicija - jasan je Amidžić.

Naglašava da u BiH, Federacija ima lični interes a to je da uguši Republiku Srpsku i da bude dominantna.

- Ja to razumijem, ali ne razumijem da imamo ljude unutar Republike Srpske koji ne žele da Srpska bude konkurencija Federaciji. Šta znači odluka Ustavnog suda ako svi u Republici Srpskoj kažu da je ne priznaju? Pozivali smo na bojkot ponovljenih izbora. Bojkot je ili potpun i sveobuhvatan ili ne postoji. Opozicija na to nije pristala. Neko uporno, unutar Srpske, po nacionalnim pitanjima umanjuje poziciju Republike Srpske - poručio je Amidžić.

Kada su u pitanju prevoznici, ističe da Forto ne treba da daje lažna obećanja prevoznicima, i da bi trebalo da izađe sutra sa njima na protest.

- Nemojte ih lagati. Njegova obećanja kada ode u Brisel – on se njih boji, a tu cijenu u BiH plaćaju svi. On poslije oktobra u političkom životu neće biti ništa. BiH trenutno stoji. Kada biste raspustili sva ministarstva, niko u BiH ne bi osjetio razliku - poručuje Amidžić.

Podsjetio je da su se ranije donosili zakoni koji su imali podršku oba entiteta i to je nekako funkcionisalo.

"Kada se politička situacija usložnila i kada je prevladao poriv da se na svakom mjestu ukine Republika Srpska, tada ulazimo u ove probleme. Ključno pitanje u Federaciji nije bilo da li ćemo usvojiti neki zakon, već da se u budžet uvrste institucije kulture i BHRT. Osam mjeseci smo gubili objašnjavajući da to nije zakonito", poručuje Amidžić.

Podsjeća da je prošao taj zakon, to bi nanijelo štetu Federalnoj televiziji i RTRS-u.

"Mi ne možemo prihvatiti da RTRS ne postoji kao javni servis. Cijela ova borba bila je da imamo svoju televiziju i da sačuvamo ta radna mjesta. Da je to prošlo, pritisak bi se nastavio. To je bila borba od osam mjeseci", naglašava Amidžić.

Dodaje da kada bi u sličnom scenariju on predložio ukidanje Oružanih snaga BiH, nijedna stranka u Federaciji to ne bi prihvatila, čak i ako bi to predložili svi Srbi.

- Mnogo bismo lakše dobijali bitke da je drugačije. Sve obaveze koje je preuzela Vlada Republike Srpske nastavićemo da ispunjavamo, a hirove iz Federacije ćemo pobijediti - jasan je Amidžić.

Zaključuje da kao čovjek ima veliku ljutnju prema Zijadu Krnjiću, ali i određenu zahvalnost.

"Kao čovjek imam veliku ljutnju prema Zijadu Krnjiću, ali i određenu zahvalnost, jer je on najbolji primjer svima nama u Republici Srpskoj kako bismo živjeli kada bi se pitalo njega. I niko iz EU nije ustao i rekao da nije u redu to što radi. On je najbolji pokazatelj kako bismo živjeli u BiH u kojoj se pita Zijad Krnjić", zaključio je Amidžić.