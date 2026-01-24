Logo
Marin Vukoja i Valerija Galić glasali protiv odluke o proglašavanju Vlade Srpske neustavnom

24.01.2026

10:11

Komentari:

4
10. ванредна сједница крњег Уставног суда
Foto: Ustupljena fotografija

Marin Vukoja i Valerija Galić glasali su protiv odluke Ustavnog suda BiH da se bivši saziv Vlade Republike Srpske sa Savom Minićem na čelu proglasi neustavnom, saznaje Istraga.ba iz tri različita izvora u Ustavnom sudu BiH.

Ovo dvoje sudija Ustavnog suda BiH, dva su dana insistirali da se zahtjevi za ocjenu ustavnosti Vlade Srpske odbace, tvrdeći da je bespredmetno raspravljati o nečemu što ne postoji.

Уставни суд БиХ

Republika Srpska

Krnji Ustavni sud BiH prethodni saziv Vlade Srpske proglasio neustavnim

U jednom trenutku, prema izvorima Istrage, najmanje jedno od troje stranih sudija bilo je na rubu da podrži stavove Marina Vukoje i Valerije Galić.

U tom slučaju ne bi postojala potrebna većina (potrebno pet glasova) za donošenje odluke da je Vlada RS koja je imenovana potpisom Milorada Dodika – neustavna.

Na kraju su, ipak, strane sudije odlučile glasati za prijedlog odluke prema kojoj je Vlada RS Save Minića proglašena neustavnom.

Odluka je donesena omjerom 5:2. Za su glasale bošnjačke sudije Mirsad Ćeman i Larisa Velić, te strane sudije Angelika Nusberger (Njemačka), Helen Keler (Švajcarska) i Ledi Bianku (Albanija).

U Ustavnom sudu BiH nema srpskih sudija.

Ustavni sud BiH

Vlada Republike Srpske

Komentari (4)
