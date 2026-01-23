Popović: Ustavni sud nije nadležan, nema spornih odluka Vlade

Ustavni sud BiH nije nadležan da raspravlja o pitanjima o kojima je danas donio odluke, jer se radi o aktima predsjednika Republike Srpske, a njegova prava i ovlašćenja eventualno se mogu tretirati pred Ustavnim sudom Republike Srpske.

Poručio je ovo profesor Ustavnog prava, Vitomir Popović, te dodao da nijedna odluka koju je Vlada RS sa Savom Minićem na čelu ne bi smjela da bude sporna.

Komentarišući odluke Ustavnog suda BiH da Milorad Dodik 23. avgusta 2025. nije mogao predložiti mandatara za sastav Vlade RS koja je konstituisana 2. septembra 2025. jer je protiv Dodika bila na snazi presuda Suda BiH od 12. juna, kao i odluka CIK BiH da mu oduzme mandat predsjednika Republike Srpske, Popović je za "Nezavisne novine" podsjetio da Ustavni sud BiH ovdje nema nadležnost prema Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu BiH.

"Apsolutno ovdje nema nadležnosti Ustavnog suda BiH. Vi sve možete podvesti pod vladavinu prava, ali to je priča za široke narodne mase. Ako eventualno postoji neka povreda, onda postoji povreda Ustava Republike Srpske i propisa i akata koje je donosio predsjednik Republike Srpske a to je nadležnost i Ustavnog suda RS, ali nikako Ustavnog suda BiH, kojem je tačno određeno šta može da odlučuje, a ovdje sigurno ne može. To što on sada pokušava širokim tumačenjem obuhvatiti sve, uključujući i to, kao da gleda koliko su jaja na pijaci, to je problem druge vrste, i to one političke više nego pravne", navodi Popović.

Ističe da je Ustavni sud BiH u obrazloženju samo rekao da odluke koje je Vlada RS donijela od 2. septembra 2025. do 18. januara 2026. nisu bile ustavne, ali da nisu ništa rekli šta će se dalje dešavati u odnosu na akte koji su doneseni u tom periodu.

"Jednostavno Ustavni sud mora da kaže svoju odluku. Ova odluka sada djeluje deklaratorno, a da li će djelovati ubuduće ne može, jer nema više te Vlade koja je predmet osporavanja i procedura koje su prethodno bile. Ovo je nastojanje Ustavnog suda BiH da dobije što više nadležnosti, da se pretvori u vrhovni sud u jednom dijelu, a u drugom da djeluje kao najviši čuvar ustava. U stvari, on ovdje djeluje suprotno Ustavu BiH i vjerovatno će Republika Srpska morati time da se pozabavi jer ovo nema veze sa pravom", poručuje Popović.

Nema posljedica

Na pitanje da li odluka Ustavnog suda BiH može imati posljedice po Republiku Srpsku, Popović odgovara odrično.

"Ne, zašto bi imalo posljedice od strane suda koji radi suprotno Ustavu BiH. Na kraju krajeva mi nismo ni vidjeli te odluke, mora se vidjeti šta u njoj piše, da li to znači da se plate koje su potpisane iz budžeta moraju vraćati, dakle Ustavni sud sve to mora da kaže. Ali ako oni misle da na taj način preoblikuju političku strukturu BiH od toga nema ništa. To što je došlo u međuvremenu do povlačenja ovih nekih zakona, oni će opet nastati da važe", kazao je Popović.