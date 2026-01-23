Stevandić: Odluka Ustavnog suda BiH o Vladi Srpske - pucanj u prazno

Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić izjavio je da ne postoje nikakve pravne posljedice za Srpsku nakon odluke krnjeg Ustavnog suda BiH o neustavnosti bivšeg saziva Vlade Republike Srpske.

"Najnovija odluka je zapravo pucanj u prazno", rekao je Stevandić Srni.

Međutim, dodao je, postoje etičke posljedice koje se odnose na ovaj sud koji se tom odlukom svrstava na jednu stranu.

"Oni su nas obavijestili da je 31. decembra završena 2025. godina i da ona nije prenesena u 2026. tako da ne postoje nikakve posljedice odluke ovog suda po Srpsku", istakao je Stevandić.

On je dodao da iskustvo uči da nikada ne treba vjerovati etičkoj profesionalnosti, stručnosti i pravničkoj dosljednosti te pravosudne instance, jer je jasno da se u BiH ne vode nikakve pravne bitke niti čuva ustavni poredak, već se rade stvari na ivici pakosti prema Srpskoj.

"Ovo je svrstavanje na jednu stranu u BiH, iako Ustavni sud treba da služi svim narodima, a nikako da se svrstava na jednu stranu zbog čega ne postoji politička budućnost za neku vrstu političkoj jedinstva u BiH", pojasnio je Stevandić.