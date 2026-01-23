Logo
Large banner

Stevandić: Odluka Ustavnog suda BiH o Vladi Srpske - pucanj u prazno

Izvor:

SRNA

23.01.2026

16:55

Komentari:

0
Стевандић: Одлука Уставног суда БиХ о Влади Српске - пуцањ у празно
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić izjavio je da ne postoje nikakve pravne posljedice za Srpsku nakon odluke krnjeg Ustavnog suda BiH o neustavnosti bivšeg saziva Vlade Republike Srpske.

"Najnovija odluka je zapravo pucanj u prazno", rekao je Stevandić Srni.

Međutim, dodao je, postoje etičke posljedice koje se odnose na ovaj sud koji se tom odlukom svrstava na jednu stranu.

"Oni su nas obavijestili da je 31. decembra završena 2025. godina i da ona nije prenesena u 2026. tako da ne postoje nikakve posljedice odluke ovog suda po Srpsku", istakao je Stevandić.

On je dodao da iskustvo uči da nikada ne treba vjerovati etičkoj profesionalnosti, stručnosti i pravničkoj dosljednosti te pravosudne instance, jer je jasno da se u BiH ne vode nikakve pravne bitke niti čuva ustavni poredak, već se rade stvari na ivici pakosti prema Srpskoj.

"Ovo je svrstavanje na jednu stranu u BiH, iako Ustavni sud treba da služi svim narodima, a nikako da se svrstava na jednu stranu zbog čega ne postoji politička budućnost za neku vrstu političkoj jedinstva u BiH", pojasnio je Stevandić.

Podijeli:

Tagovi:

Nenad Stevandić

Republika Srpska

Ustavni sud BiH

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Којић: Одлука крњег Уставног суда нема никакву правну снагу у Српској

Republika Srpska

Kojić: Odluka krnjeg Ustavnog suda nema nikakvu pravnu snagu u Srpskoj

23 min

0
Амиџић: Овакве одлуке нису право већ покушај да се утиче на изборну вољу народа у Српској

Republika Srpska

Amidžić: Ovakve odluke nisu pravo već pokušaj da se utiče na izbornu volju naroda u Srpskoj

24 min

0
Вулић: Одлуке Уставног суда БиХ немају ни правно ни уставно упориште

Republika Srpska

Vulić: Odluke Ustavnog suda BiH nemaju ni pravno ni ustavno uporište

31 min

1
Кошарац: Институцијама БиХ смета капацитет, суверенитет и кредибилна политика Српске

Republika Srpska

Košarac: Institucijama BiH smeta kapacitet, suverenitet i kredibilna politika Srpske

27 min

0

Više iz rubrike

Мирослав Бојић

Republika Srpska

Bojić: Nastavljen "pravni terorizam" koji provodi Ustavni sud BiH bez srpskih sudija

21 min

0
Којић: Одлука крњег Уставног суда нема никакву правну снагу у Српској

Republika Srpska

Kojić: Odluka krnjeg Ustavnog suda nema nikakvu pravnu snagu u Srpskoj

23 min

0
Амиџић: Овакве одлуке нису право већ покушај да се утиче на изборну вољу народа у Српској

Republika Srpska

Amidžić: Ovakve odluke nisu pravo već pokušaj da se utiče na izbornu volju naroda u Srpskoj

24 min

0
Кошарац: Институцијама БиХ смета капацитет, суверенитет и кредибилна политика Српске

Republika Srpska

Košarac: Institucijama BiH smeta kapacitet, suverenitet i kredibilna politika Srpske

27 min

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

13

Plenković poručio Milanoviću: Poziv Trampa dobio sam ja

17

12

Hitno operisana Aleksandra Mladenović!

17

09

Zadnji susret Srbin izgubio: Evo kada Novak Đoković igra protiv Holanđanina

17

02

Užas na granici sa Srbijom: Maloljetnici ubili druga, zapalili, pa zakopali!

16

55

Stevandić: Odluka Ustavnog suda BiH o Vladi Srpske - pucanj u prazno

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner