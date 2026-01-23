Logo
Large banner

Košarac: Institucijama BiH smeta kapacitet, suverenitet i kredibilna politika Srpske

Izvor:

SRNA

23.01.2026

16:48

Komentari:

0
Кошарац: Институцијама БиХ смета капацитет, суверенитет и кредибилна политика Српске
Foto: Ustupljena fotografija

Ustavni sud BiH je politički servis nekolicine ambasadora zapadnih zemalja i Sarajeva, i institucije BiH imaju problem sa kapacitetom, suverenitetom i kredibilnim politikama Republike Srpske, rekao je Srni zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

Košarac je istakao da, posljednja odluka krnjeg Ustavnog suda BiH da proglasi prethodni saziv Vlade Republike Srpske "neustavnim", ne doprinosi ničemu, te da taj sud sam sebe dovodi u diskutabilnu poziciju, jer je kroz pravilnik donesena odluka da se može odlučivati bez srpskog naroda.

"Svaki put po pravilu krnji Ustavni sud donosi odluke protiv Republike Srpske. Mi smo svjesni činjenice da u Sarajevu institucije BiH rade protiv interesa Republike Srpske, njenih institucija i interesa srpskog naroda", naglasio je Košarac.

Košarac je napomenuo da su tri konstitutivna naroda i dva entiteta temelj BiH, a da Ustavni sud BiH, koji bi trebao da štiti Ustav i ustavnost, postupa protivustavno.

"To je potpuno jasno i to nas neće obeshrabriti. Sve institucije BiH imaju problem sa kapacitetom i suverenitetom i kredibilnim politikama Republike Srpske. Mi ćemo nastaviti baviti se odgovornom politikom koja znači stabilnosti i razvoj Republike Srpske", poručio je Košarac.

On je naveo da institucije BiH, po svaku cijenu, žele da ospore Republiku Srpsku, njen značaj i njen kapacitet.

"Ovakva odluka Ustavnog suda je očekivana iz aspekta njihove potrebe da naprave dodatni problem Republici Srpskoj, ali prije svega, neosnovana i neutemeljena", rekao je Košarac.

Košarac je ponovio da je to samo dokaz da, kao i kroz ponavljanje izbora na pojedinim biračkim mjestima u Republici Srpskoj, nekolicina ambasadora upravlja institucijama BiH i žele da obezglave Republiku Srpsku i njene institucije.

"Mi smo svjesni toga i okupljeni smo oko politike predsjednika Milorada Dodika i bazično ćemo raditi na implementaciji naših nacionalnih interesa i ciljeva i nećemo se osvrtati na anomalije institucija BiH i odluke tih institucija uperenih protiv Republike Srpske", zaključio je Košarac.

Podijeli:

Tagovi:

Ustavni sud BiH

Vlada Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вулић: Одлуке Уставног суда БиХ немају ни правно ни уставно упориште

Republika Srpska

Vulić: Odluke Ustavnog suda BiH nemaju ni pravno ni ustavno uporište

30 min

1
Министар правде Горан Селак

Republika Srpska

Selak: Ustavni sud BiH nije nadležan – Republika Srpska ima legalnu i legitimnu Vladu

31 min

1
Додик: Џаба им, док је Срба и СНСД-а, ми одлучујемо ко ће да нас представља

Republika Srpska

Dodik: Džaba im, dok je Srba i SNSD-a, mi odlučujemo ko će da nas predstavlja

46 min

11
Прва реакција Саве Минића на одлуку крњег Уставног суда

Republika Srpska

Prva reakcija Save Minića na odluku krnjeg Ustavnog suda

1 h

3

Više iz rubrike

Вулић: Одлуке Уставног суда БиХ немају ни правно ни уставно упориште

Republika Srpska

Vulić: Odluke Ustavnog suda BiH nemaju ni pravno ni ustavno uporište

30 min

1
Министар правде Горан Селак

Republika Srpska

Selak: Ustavni sud BiH nije nadležan – Republika Srpska ima legalnu i legitimnu Vladu

31 min

1
Додик: Џаба им, док је Срба и СНСД-а, ми одлучујемо ко ће да нас представља

Republika Srpska

Dodik: Džaba im, dok je Srba i SNSD-a, mi odlučujemo ko će da nas predstavlja

46 min

11
Прва реакција Саве Минића на одлуку крњег Уставног суда

Republika Srpska

Prva reakcija Save Minića na odluku krnjeg Ustavnog suda

1 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

13

Plenković poručio Milanoviću: Poziv Trampa dobio sam ja

17

12

Hitno operisana Aleksandra Mladenović!

17

09

Zadnji susret Srbin izgubio: Evo kada Novak Đoković igra protiv Holanđanina

17

02

Užas na granici sa Srbijom: Maloljetnici ubili druga, zapalili, pa zakopali!

16

55

Stevandić: Odluka Ustavnog suda BiH o Vladi Srpske - pucanj u prazno

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner