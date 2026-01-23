Košarac: Institucijama BiH smeta kapacitet, suverenitet i kredibilna politika Srpske

Ustavni sud BiH je politički servis nekolicine ambasadora zapadnih zemalja i Sarajeva, i institucije BiH imaju problem sa kapacitetom, suverenitetom i kredibilnim politikama Republike Srpske, rekao je Srni zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

Košarac je istakao da, posljednja odluka krnjeg Ustavnog suda BiH da proglasi prethodni saziv Vlade Republike Srpske "neustavnim", ne doprinosi ničemu, te da taj sud sam sebe dovodi u diskutabilnu poziciju, jer je kroz pravilnik donesena odluka da se može odlučivati bez srpskog naroda.

"Svaki put po pravilu krnji Ustavni sud donosi odluke protiv Republike Srpske. Mi smo svjesni činjenice da u Sarajevu institucije BiH rade protiv interesa Republike Srpske, njenih institucija i interesa srpskog naroda", naglasio je Košarac.

Košarac je napomenuo da su tri konstitutivna naroda i dva entiteta temelj BiH, a da Ustavni sud BiH, koji bi trebao da štiti Ustav i ustavnost, postupa protivustavno.

"To je potpuno jasno i to nas neće obeshrabriti. Sve institucije BiH imaju problem sa kapacitetom i suverenitetom i kredibilnim politikama Republike Srpske. Mi ćemo nastaviti baviti se odgovornom politikom koja znači stabilnosti i razvoj Republike Srpske", poručio je Košarac.

On je naveo da institucije BiH, po svaku cijenu, žele da ospore Republiku Srpsku, njen značaj i njen kapacitet.

"Ovakva odluka Ustavnog suda je očekivana iz aspekta njihove potrebe da naprave dodatni problem Republici Srpskoj, ali prije svega, neosnovana i neutemeljena", rekao je Košarac.

Košarac je ponovio da je to samo dokaz da, kao i kroz ponavljanje izbora na pojedinim biračkim mjestima u Republici Srpskoj, nekolicina ambasadora upravlja institucijama BiH i žele da obezglave Republiku Srpsku i njene institucije.

"Mi smo svjesni toga i okupljeni smo oko politike predsjednika Milorada Dodika i bazično ćemo raditi na implementaciji naših nacionalnih interesa i ciljeva i nećemo se osvrtati na anomalije institucija BiH i odluke tih institucija uperenih protiv Republike Srpske", zaključio je Košarac.