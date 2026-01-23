Logo
Large banner

Selak: Ustavni sud BiH nije nadležan – Republika Srpska ima legalnu i legitimnu Vladu

Izvor:

ATV

23.01.2026

16:43

Komentari:

1
Министар правде Горан Селак
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da je najnovija odluka Ustavnog suda BiH, kojom se dovodi u pitanje ustavnost postupka dodjele mandata i izbora Vlade Republike Srpske od 2. septembra prošle godine, još jedan u nizu pokušaja da se političkim, a ne ustavnopravnim argumentima, utiče na ustavni poredak Republike Srpske.

Ministar pravde je istakao da je Republika Srpska postupala odgovorno i u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima.

„Republika Srpska je postupala odgovorno i u skladu sa svojim nadležnostima. Upravo zato smo, vodeći računa o institucionalnoj stabilnosti i pravnoj sigurnosti, blagovremeno preduzeli sve korake kako bi se obezbijedilo nesmetano funkcionisanje vlasti“, naglasio je ministar pravde.

Selak je posebno ukazao na činjenicu da Ustavni sud BiH nije nadležan da odlučuje o ovom pravnom pitanju, jer je riječ o unutrašnjem ustavnopravnom postupku Republike Srpske.

„Ovakva pravna stvar mogla je, i jedino je mogla, biti predmet ocjene Ustavnog suda Republike Srpske. Nažalost, Ustavni sud BiH je odavno napustio ulogu čuvara Ustava i postao njegov kreator, što je direktno suprotno Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine“, istakao je Selak.

Ministar pravde je jasno poručio da svi pokušaji izazivanja institucionalne krize nisu i neće uspjeti.

„Danas jasno poručujem da Republika Srpska ima Vladu koja je legalno izabrana, legitimna i potvrđena od strane najvišeg zakonodavnog tijela Republike Srpske. Svi pokušaji da se političkim pritiscima proizvede institucionalna kriza nisu uspjeli“, naveo je Selak.

Na kraju, on je naglasio da institucije nastavljaju da rade bez ikakvih smetnji.

„Vlada Republike Srpske i sva ministarstva nastavljaju da rade u punom kapacitetu, sa punim legitimitetom, u interesu građana i u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srpske“, zaključio je ministar pravde Goran Selak.

Podijeli:

Tagovi:

Goran Selak

Ustavni sud BiH

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Додик: Џаба им, док је Срба и СНСД-а, ми одлучујемо ко ће да нас представља

Republika Srpska

Dodik: Džaba im, dok je Srba i SNSD-a, mi odlučujemo ko će da nas predstavlja

47 min

11
ОФАК продужио лиценцу за рад НИС-а

Srbija

OFAK produžio licencu za rad NIS-a

46 min

0
Умро Ђани Ковач

Ostali sportovi

Umro Đani Kovač

52 min

0
Допинг скандал тресе свјетски тенис и Хрватску!

Tenis

Doping skandal trese svjetski tenis i Hrvatsku!

1 h

0

Više iz rubrike

Додик: Џаба им, док је Срба и СНСД-а, ми одлучујемо ко ће да нас представља

Republika Srpska

Dodik: Džaba im, dok je Srba i SNSD-a, mi odlučujemo ko će da nas predstavlja

47 min

11
Прва реакција Саве Минића на одлуку крњег Уставног суда

Republika Srpska

Prva reakcija Save Minića na odluku krnjeg Ustavnog suda

1 h

3
Крњи Уставни суд БиХ претходни сазив Владе Српске прогласио неуставним

Republika Srpska

Krnji Ustavni sud BiH prethodni saziv Vlade Srpske proglasio neustavnim

2 h

1
Ковачевић: Они који желе нестанак Српске подржавају опозицију у Српској

Republika Srpska

Kovačević: Oni koji žele nestanak Srpske podržavaju opoziciju u Srpskoj

2 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

13

Plenković poručio Milanoviću: Poziv Trampa dobio sam ja

17

12

Hitno operisana Aleksandra Mladenović!

17

09

Zadnji susret Srbin izgubio: Evo kada Novak Đoković igra protiv Holanđanina

17

02

Užas na granici sa Srbijom: Maloljetnici ubili druga, zapalili, pa zakopali!

16

55

Stevandić: Odluka Ustavnog suda BiH o Vladi Srpske - pucanj u prazno

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner