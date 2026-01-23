Selak: Ustavni sud BiH nije nadležan – Republika Srpska ima legalnu i legitimnu Vladu

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da je najnovija odluka Ustavnog suda BiH, kojom se dovodi u pitanje ustavnost postupka dodjele mandata i izbora Vlade Republike Srpske od 2. septembra prošle godine, još jedan u nizu pokušaja da se političkim, a ne ustavnopravnim argumentima, utiče na ustavni poredak Republike Srpske.

Ministar pravde je istakao da je Republika Srpska postupala odgovorno i u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima.

„Republika Srpska je postupala odgovorno i u skladu sa svojim nadležnostima. Upravo zato smo, vodeći računa o institucionalnoj stabilnosti i pravnoj sigurnosti, blagovremeno preduzeli sve korake kako bi se obezbijedilo nesmetano funkcionisanje vlasti“, naglasio je ministar pravde.

Selak je posebno ukazao na činjenicu da Ustavni sud BiH nije nadležan da odlučuje o ovom pravnom pitanju, jer je riječ o unutrašnjem ustavnopravnom postupku Republike Srpske.

„Ovakva pravna stvar mogla je, i jedino je mogla, biti predmet ocjene Ustavnog suda Republike Srpske. Nažalost, Ustavni sud BiH je odavno napustio ulogu čuvara Ustava i postao njegov kreator, što je direktno suprotno Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine“, istakao je Selak.

Ministar pravde je jasno poručio da svi pokušaji izazivanja institucionalne krize nisu i neće uspjeti.

„Danas jasno poručujem da Republika Srpska ima Vladu koja je legalno izabrana, legitimna i potvrđena od strane najvišeg zakonodavnog tijela Republike Srpske. Svi pokušaji da se političkim pritiscima proizvede institucionalna kriza nisu uspjeli“, naveo je Selak.

Na kraju, on je naglasio da institucije nastavljaju da rade bez ikakvih smetnji.

„Vlada Republike Srpske i sva ministarstva nastavljaju da rade u punom kapacitetu, sa punim legitimitetom, u interesu građana i u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srpske“, zaključio je ministar pravde Goran Selak.