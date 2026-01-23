Doping skandal trese svjetski tenis i Hrvatsku!

Naime, ona je suspendovana od 22. decembra do završetka istrage saopštio je Teniski savez Hrvatske.

Tamošnji, "Večernji list" prenosi izjavu predsjednika Teniskog saveza Hrvatske, Zdravka Marića kako je ovo tijelo u kontaktu sa hrvatskom teniserkom kako bi razotkrilo šta se tačno dogodilo. Ističe se da je uzorak nastao tokom Bili Džin King kupa u Varaždinu:

- Možemo da potvrdimo da smo obavešteni o pozitivnom doping nalazu naše reprezentativke Jane Fet, na temelju uzorka izuzetog tokom nastupa Hrvatske na turniru Bili Džin King kupa u Varaždinu u novembru prošle godine. U ovom trenutku to je sve što znamo o spornoj situaciji.

Tenis Italijan nije znao da igra protiv Novaka, hit reakcija: „Nema šanse“

Poznavajući Janu kao izuzetno fer sportistkinju, duboko vjerujem da je nedozvoljenu supstancu unijela nenamjerno, a ne s ciljem ostvarivanja sportskog rezultata nauštrb pravila. Bićemo u kontaktu s Janom i ITIA - rekao je Marić.

Jana Fet rođena je u Zagrebu 2. novembra 1996. godine, a najbolji plasman ostvarila je 2017. godine kada je bila 97. teniserka na planeti.

(kurir)