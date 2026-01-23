Logo
Large banner

Kopenhagen u ratnoj pripravnosti? Danske trupe spremne za američki napad na Grenland

Izvor:

B92

23.01.2026

15:58

Komentari:

0
Копенхаген у ратној приправности? Данске трупе спремне за амерички напад на Гренланд
Foto: pexels/Somchai Kongkamsri

Trupama koje je Kopenhagen uputio na Grenland naređeno je da budu spremne za borbu u slučaju da SAD napadnu ovu autonomnu teritoriju Danske, javlja danski javni servis DR.

Prema navodima DR-a, u vojnoj naredbi Danske izdatoj prošle nedjelje navedeno je da vojnici na Grenlandu treba da budu opremljeni bojevom municijom.

DR je objavio da se u naredbi opisuje "višefazna operacija", koja uključuje i mogućnost kasnijeg upućivanja dodatnih vojnika i vojnih kapaciteta. Javni servis nije iznio detalje planova, piše Gardijan.

U međuvremenu, danska premijerka Mete Frederiksen doputovala je u Nuk, na Grenland, gdje će razgovarati sa liderom te autonomne teritorije Jensom-Frederikom Nilsenom. Očekuje se da će ga upoznati sa detaljima razgovora koje je ranije danas vodila sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, u nastojanju da pronađu dalji put u svjetlu kontinuiranog interesovanja američkog predsjednika Donalda Trampa za Grenland.

U javnim istupima u proteklih 48 sati i Frederiksen i Nilsen više puta su istakli da teritorijalni integritet i suverenitet ostaju njihove "crvene linije" u svim razgovorima sa SAD, uz napomenu da su otvoreni za razgovore o jačanju bezbjednosti arktičkog regiona.

Kako navodi list, još se ne zna kakav je dogovor Tramp imao na umu kada je u srijedu uveče promijenio ton u vezi sa Grenlandom, nakon sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Ruteom, kada je na svom nalogu na mreži Truth Social napisao da je postignut okvirni sporazum za Grenland, kao i da neće uvoditi carine koje je najavio za pojedine evropske zemlje.

Podijeli:

Tagovi:

Grenland

vojska

pripravnost

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мљекари најавили протестну вожњу трактора пред Владом

Društvo

Mljekari najavili protestnu vožnju traktora pred Vladom

1 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Identifikovano 13 osumnjičenih za dječiju pornografiju

1 h

0
Ново истраживање показује како трудноћа мијења женски мозак

Zanimljivosti

Novo istraživanje pokazuje kako trudnoća mijenja ženski mozak

1 h

0
Џош Груенбаум човјек на преговорима са Путином

Svijet

Ko je Džoš Gruenbaum: Od "anonimusa" do sastanka sa Putinom

1 h

0

Više iz rubrike

Џош Груенбаум човјек на преговорима са Путином

Svijet

Ko je Džoš Gruenbaum: Od "anonimusa" do sastanka sa Putinom

1 h

0
Испуњена жеља опозиције, оспорене одлуке Владе Републике Српске

Svijet

Ispunjena želja opozicije, osporene odluke Vlade Republike Srpske

1 h

5
Путин: Русија производи нуклеарне ледоломце каквих нема нигдје у свијету

Svijet

Putin: Rusija proizvodi nuklearne ledolomce kakvih nema nigdje u svijetu

1 h

0
Посада изгубила контролу над руским танкером из "флоте у сјени", плута Средоземљем

Svijet

Posada izgubila kontrolu nad ruskim tankerom iz "flote u sjeni", pluta Sredozemljem

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

15

Oglasila se Edita Aradinović: Svi misle da je otkrila pol bebe

17

13

Plenković poručio Milanoviću: Poziv Trampa dobio sam ja

17

12

Hitno operisana Aleksandra Mladenović!

17

09

Zadnji susret Srbin izgubio: Evo kada Novak Đoković igra protiv Holanđanina

17

02

Užas na granici sa Srbijom: Maloljetnici ubili druga, zapalili, pa zakopali!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner