Kopenhagen u ratnoj pripravnosti? Danske trupe spremne za američki napad na Grenland

Trupama koje je Kopenhagen uputio na Grenland naređeno je da budu spremne za borbu u slučaju da SAD napadnu ovu autonomnu teritoriju Danske, javlja danski javni servis DR.

Prema navodima DR-a, u vojnoj naredbi Danske izdatoj prošle nedjelje navedeno je da vojnici na Grenlandu treba da budu opremljeni bojevom municijom.

DR je objavio da se u naredbi opisuje "višefazna operacija", koja uključuje i mogućnost kasnijeg upućivanja dodatnih vojnika i vojnih kapaciteta. Javni servis nije iznio detalje planova, piše Gardijan.

U međuvremenu, danska premijerka Mete Frederiksen doputovala je u Nuk, na Grenland, gdje će razgovarati sa liderom te autonomne teritorije Jensom-Frederikom Nilsenom. Očekuje se da će ga upoznati sa detaljima razgovora koje je ranije danas vodila sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, u nastojanju da pronađu dalji put u svjetlu kontinuiranog interesovanja američkog predsjednika Donalda Trampa za Grenland.

U javnim istupima u proteklih 48 sati i Frederiksen i Nilsen više puta su istakli da teritorijalni integritet i suverenitet ostaju njihove "crvene linije" u svim razgovorima sa SAD, uz napomenu da su otvoreni za razgovore o jačanju bezbjednosti arktičkog regiona.

Kako navodi list, još se ne zna kakav je dogovor Tramp imao na umu kada je u srijedu uveče promijenio ton u vezi sa Grenlandom, nakon sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Ruteom, kada je na svom nalogu na mreži Truth Social napisao da je postignut okvirni sporazum za Grenland, kao i da neće uvoditi carine koje je najavio za pojedine evropske zemlje.