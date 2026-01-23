Posada izgubila kontrolu nad ruskim tankerom iz "flote u sjeni", pluta Sredozemljem

Naftni tanker koji je pod sankcijama zbog uloge u prevozu ruske nafte našao se u ozbiljnim problemima u Sredozemnom moru, nedaleko od obale Alžira, te trenutno nekontrolisano pluta, pokazuju podaci o kretanju brodova koje je prikupio Blumberg (Bloomberg).

Nije više pod kontrolom posade

Riječ je o tankeru klase LR2 pod imenom Progres (Progress), koji je plovio prema istoku duž sjevernoafričke obale, na putu ka Sueckom kanalu. Prevozio je teret od oko 730.000 barela ruske sirove nafte „urals“, glavne izvozne mješavine ruske naftne industrije.

Nakon što je u srijedu poslijepodne prošao Alžir, brod je iznenada skrenuo ka sjeveru i napustio uobičajene pomorske rute. U ranim jutarnjim časovima u četvrtak njegov navigacioni status promijenjen je u „not under komand“ (Not under command), što označava da brod više nije pod kontrolom posade. Istovremeno, njegova brzina pala je na oko jedan čvor.

Sumnje na kvar i opasnost za plovidbu

Status „not under komand“ u pomorskom saobraćaju koristi se kada plovilo, zbog tehničkog kvara, problema s pogonom ili drugih vanrednih okolnosti, više nije u stanju da manevriše i predstavlja potencijalnu opasnost po bezbjednost plovidbe.

Za sada nije poznato šta je tačno izazvalo gubitak kontrole nad tankerom, niti da li postoji neposredna prijetnja od izlivanja nafte. Ipak, činjenica da je riječ o sankcionisanom brodu koji prevozi veliku količinu ruske nafte dodatno je pojačala zabrinutost evropskih pomorskih i bezbjednosnih službi, navodi Blumberg u svojoj analizi situacije.

Incident se dešava u trenutku pojačanog nadzora nad takozvanom ruskom „flotom u sjeni“ – mrežom tankera koji, često pod lažnim zastavama i sa nejasnim vlasničkim strukturama, služe za zaobilaženje zapadnih sankcija uvedenih zbog ruske sveobuhvatne invazije na Ukrajinu.

Francuska mornarica presrela drugi tanker

U istom kontekstu, francuska mornarica je, postupajući na osnovu obavještajnih podataka koje je dostavilo Ujedinjeno Kraljevstvo, u Sredozemnom moru presrela još jedan tanker koji je prevozio rusku naftu, objavila je agencija Asošijeted pres (Associated Press).

Akcija je bila usmjerena protiv sankcionisane ruske „flote u sjeni“, naveli su francuski zvaničnici. Pomorske vlasti za Sredozemlje saopštile su da postoji sumnja da je brod, pod imenom Grinč (Grinch), plovio pod lažnom zastavom.

Specijalne jedinice francuske mornarice ukrcale su se na tanker, koji je potom stavljen pod pratnju i usmjeren ka luci radi dodatnih provjera, dodaje Asošijeted pres. Prihodi od izvoza nafte predstavljaju ključni dio ruske ekonomije jer omogućavaju predsjedniku Vladimiru Putinu finansiranje ratnih aktivnosti protiv Ukrajine bez snažnog udara na inflaciju i stabilnost rublje.

Borba protiv ruske „flote u sjeni“

Francuska i druge zapadne zemlje obavezale su se na pojačanu borbu protiv „flote u sjeni“ naftnih tankera koji krše međunarodne sankcije. Stručnjaci procjenjuju da ova flota broji više od 400 brodova, često starih, loše održavanih i registrovanih pod zastavama država koje slabo sprovode međunarodne propise.

Zapadne zemlje takođe nastoje da postignu sporazume sa državama pod čijim zastavama ti brodovi formalno plove, kako bi se olakšali ukrcaji, inspekcije i eventualno zadržavanje plovila.

„Odlučni smo da podržimo međunarodno pravo i osiguramo efikasno sprovođenje sankcija“, poručio je francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) u objavi povodom presretanja tankera, uz fotografiju francuskog helikoptera koji lebdi iznad broda. „Aktivnosti ‘flote u sjeni’ doprinose finansiranju agresorskog rata protiv Ukrajine“, dodao je Makron.

Kako je sprovedena operacija

Francuska operacija sprovedena je u bliskoj saradnji sa Ujedinjenim Kraljevstvom, koje je prikupilo i podijelilo obavještajne podatke ključne za presretanje, izjavili su francuski vojni zvaničnici za Asošijeted pres, pod uslovom anonimnosti.

Prema njihovim navodima, tanker Grinč plovio je pod lažnom zastavom Komorskih Ostrva, ostrvske države uz istočnu obalu Afrike, dok je posadu činilo indijsko osoblje. Brod je presretnut u zapadnom dijelu Sredozemnog mora, nedaleko od južnog španskog priobalnog grada Almerije.

Istovremeno, incident sa tankerom Progres, koji nekontrolisano pluta kod obale Alžira, dodatno naglašava bezbjednosne, ekološke i geopolitičke rizike koje predstavlja ruska mreža sankcionisanih brodova. Kako ističe Blumberg, kombinacija tehničkih kvarova, netransparentnog vlasništva i velikih količina nafte čini ovakve incidente posebno opasnim za evropske obale i ključne pomorske rute.

