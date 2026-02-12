Nezapamćeno gaženje Barselone u Madridu

Izvor:
Fudbaleri Barselone odigrali su katastrofalno prvo poluvrijeme u prvoj utakmici polufinala španskog Kupa gdje su primili 4 gola od Atletika.
Ekipa trenera Dijega Simeonea povela je već nakon nepunih šest minuta igre, pošto je u 6. minutu Erik Garsija postigao autogol.
Već u 14. minutu je Antoan Griezman udvostručio prednost Atletika, nakon što je pogodio na asistenciju Nauela Moline, a tu nije bio kraj nevoljama Barselone.
Igrao se 33. minut kada novajlija u dresu Atletika Ademola Lukman pogađa za velikih 3:0 i baca Barselonu na koljena.
Trener Barse Hansi Flik je nakon toga morao reagovati i izmjenom, a na teren je u 37. minutu umjesto Marka Kasada poslao Roberta Levandovskog.
Kasado je imao i žuti karton te je bio nervozan, pa je vjerovatno i to jedan od razloga izmjene.
Nije se previše toga promijenilo u igri Barse ni nakon izmjene, a do četvrtog gola Atletiko stiže u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena. Za 4:0 je pogodio Julian Alvarez na asistenciju Lukmana.
U nastavku će Barselona tražiti čudo i povratak u utakmicu, a jasno je da još ništa nije gotovo u ovom duelu jer se u polufinalu igra dvomeč, pa će Barselona pred domaćim navijačima u revanšu imati priliku da izbori prolazak dalje, šta god se večeras desilo.
