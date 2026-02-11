Logo
Preminuo legendarni fudbaler: Samo 48 sati nakon dijagnoze oženio ljubav svog života

Telegraf

11.02.2026

22:58

Fudbalska lopta
Foto: Tanjug/AP

Tužna vijest stiže iz Španije. Ćisko Kuesada, španski fudbaler preminuo je od raka pankreasa.

Bio je otac dvoje djece, a samo 48 sati nakon što je saznao dijagnozu oženio je svoju dugogodišnju partnerku. Njegove objave dirnule su veliki broj ljudi u Španiji, ali i šire, a mnogi su ga pratili i bodrili u najtežoj utakmici života.

Početkom 2026. godine započeo je novi, veoma rizičan tretman na klinici u Navari. Razjasnio je i zbog čega se odlučio na ovakav potez:

"Pitao sam se: ‘Zašto izdržati nekoliko dana i odustati, kad mogu da rizikujem terapiju i možda više nikada ne vidimi svoju djecu, ali ako uspe, uživaću sa njima cijeli život?' - rekao je tada.

Uprkos teškom stanju i hospitalizaciji tokom novogodišnjih praznika zadržao je vjeru da će se vratiti kući:

"Jedva čekam povratak svojim mališanima. Siguran sam da će terapija djelovati", govorio je.

Kuesada je igrao za niželigaške klubove u Španiji, a posljednji dres nosio je u ADC San Pedru iz Palme de Majorke, prenosi Telegraf.

