Preminuo legendarni fudbaler: Samo 48 sati nakon dijagnoze oženio ljubav svog života

Tužna vijest stiže iz Španije. Ćisko Kuesada, španski fudbaler preminuo je od raka pankreasa.
Bio je otac dvoje djece, a samo 48 sati nakon što je saznao dijagnozu oženio je svoju dugogodišnju partnerku. Njegove objave dirnule su veliki broj ljudi u Španiji, ali i šire, a mnogi su ga pratili i bodrili u najtežoj utakmici života.
Početkom 2026. godine započeo je novi, veoma rizičan tretman na klinici u Navari. Razjasnio je i zbog čega se odlučio na ovakav potez:
"Pitao sam se: ‘Zašto izdržati nekoliko dana i odustati, kad mogu da rizikujem terapiju i možda više nikada ne vidimi svoju djecu, ali ako uspe, uživaću sa njima cijeli život?' - rekao je tada.
Uprkos teškom stanju i hospitalizaciji tokom novogodišnjih praznika zadržao je vjeru da će se vratiti kući:
"Jedva čekam povratak svojim mališanima. Siguran sam da će terapija djelovati", govorio je.
Kuesada je igrao za niželigaške klubove u Španiji, a posljednji dres nosio je u ADC San Pedru iz Palme de Majorke, prenosi Telegraf.
