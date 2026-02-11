Logo
Gudelj potvrdio da napušta Sevilju

11.02.2026

20:16

Гудељ потврдио да напушта Севиљу

Nemanja Gudelj na kraju sezone ulazi u završnicu ugovora sa Seviljom, koji mu ističe 30. juna, ali je jasno poručio da trenutno ne razmišlja o produžetku saradnje.

Iskusni defanzivac istakao je da ekipa u ovom trenutku ne zaslužuje kapitena "sa glavom na drugom mjestu", te da će o svojoj budućnosti govoriti tek kada se situacija u klubu stabilizuje.

Gudelj je tokom dana na konferenciji za novinare naglasio da mu je prioritet da sezonu privede kraju na pravi način, uz pun fokus na obaveze koje slijede.

Iako je svestan da se bliži kraj ugovora i da odluka o nastavku karijere mora da bude doneta uskoro, poručio je da sada nije trenutak za lične planove.

Prema njegovim rečima, o svemu će se razgovarati kada okolnosti budu povoljnije i kada ekipa izađe iz teške rezultatske situacije.

Srpski reprezentativac, koji je u Sevilji već sedam godina, podsjetio je da su prve četiri ili pet sezona bile znatno uspješnije od posljednjih, ali je naglasio da želi da pomogne klubu da promijeni trenutnu sliku.

Ipak, činjenica da zasad ne planira nastavak saradnje jasno ukazuje da je odlazak iz Andaluzije realna opcija ovog ljeta.

