Logo
Large banner

"Vlahović će da ide u Barselonu"

Izvor:

B92

10.02.2026

13:03

Komentari:

0
Душан Влаховић
Foto: Tanjug/AP Photo/Antonio Calanni

Oporavlja se Dušan Vlahović od povrede i operacije i prognoze su da se u martu vraća na teren.

Svakako, srpskom napadaču ističe ugovor sa Juventusom na kraju sezone i uveliko se licitira o njegovoj budućnosti.

Navodno, Barselona je u pol poziciji, ali situaciju prate Bajern, Milan, Inter...

Kondicioni trener u reprezentaciji Srbije Dušan Ilić u razgovoru za Tutosport je govorio o oporavku i budućnosti Vlahovića.

“Povreda je nastala na veoma specifičnom području. Ali s obzirom na ljekare i stručnjake koje ima na raspolaganju, mogu da kažem da ćemo ga uskoro ponovo gledati. Mislim da ćemo ga početkom marta ponovo vidjeti na terenu. I to u starom ritmu, kako postiže golove i cepa mreže protivnika."

Probaće Vlahović da se u stilu oprosti od Juventusa ove sezone, sa kojim se bori za izlazak u Ligu šampiona.

“Po mom mišljenju, otići će u Barselonu. Još prije dolaska u Juventus, razgovarao je sa Atletiko Madridom, ali je ipak izabrao Bjankonere. Bila je to ponuda koju je bilo nemoguće odbiti. Sada mora da osvježi karijeru i pokuša da ide dalje."

(b92)

Podijeli:

Tagovi :

Dušan Vlahović povrijeđen

Dusan Vlahović

Barselona

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Јувентус против Бенфике у Лиги шампиона без Душана Влаховића

Fudbal

Juventus protiv Benfike bez Dušana Vlahovića

2 sedm

0
Ливерпул спрема замјену за Исака и види је у лику Душана Влаховића

Fudbal

Liverpul sprema zamjenu za Isaka i vidi je u liku Dušana Vlahovića

1 mj

0
Душан Влаховић има договор са новим тимом!

Fudbal

Dušan Vlahović ima dogovor sa novim timom!

1 mj

0
Барселона контактирала Влаховића!

Fudbal

Barselona kontaktirala Vlahovića!

1 mj

0

Više iz rubrike

Роналдо спреман да оконча штрајк

Fudbal

Ronaldo spreman da okonča štrajk

9 h

0
"Лудница" на Енфилду: Сити окренуо против Ливерпула

Fudbal

"Ludnica" na Enfildu: Siti okrenuo protiv Liverpula

1 d

0
Един Џеко у дресу ФК Фиорентина

Fudbal

Edin Džeko oborio još jedan rekord u Njemačkoj

1 d

0
Граховац: Срамота је да људи путују пет-шест сати и да их се пусти само на пола сата утакмице

Fudbal

Grahovac: Sramota je da ljudi putuju pet-šest sati i da ih se pusti samo na pola sata utakmice

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

23

Dodik sa Zampolijem: Susret dolazi u kontinuitetu veoma uspješne posjete Vašingtonu

16

19

Stižu pare: Za 7 znakova počinje zlatni period

16

18

Influenserka (24) pronađena mrtva u stanu: Razvela se prije mjesec dana, policija sumnja na jedno

16

07

Oglasilo se tužilaštvo zbog smrti djevojčice (4)

16

04

Vučić: Sa Dodikom o svim pitanjima od značaja za Srbiju i Srpsku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner