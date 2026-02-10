"Vlahović će da ide u Barselonu"

Oporavlja se Dušan Vlahović od povrede i operacije i prognoze su da se u martu vraća na teren.

Svakako, srpskom napadaču ističe ugovor sa Juventusom na kraju sezone i uveliko se licitira o njegovoj budućnosti.

Navodno, Barselona je u pol poziciji, ali situaciju prate Bajern, Milan, Inter...

Kondicioni trener u reprezentaciji Srbije Dušan Ilić u razgovoru za Tutosport je govorio o oporavku i budućnosti Vlahovića.

“Povreda je nastala na veoma specifičnom području. Ali s obzirom na ljekare i stručnjake koje ima na raspolaganju, mogu da kažem da ćemo ga uskoro ponovo gledati. Mislim da ćemo ga početkom marta ponovo vidjeti na terenu. I to u starom ritmu, kako postiže golove i cepa mreže protivnika."

Probaće Vlahović da se u stilu oprosti od Juventusa ove sezone, sa kojim se bori za izlazak u Ligu šampiona.

“Po mom mišljenju, otići će u Barselonu. Još prije dolaska u Juventus, razgovarao je sa Atletiko Madridom, ali je ipak izabrao Bjankonere. Bila je to ponuda koju je bilo nemoguće odbiti. Sada mora da osvježi karijeru i pokuša da ide dalje."

(b92)