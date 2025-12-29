Logo
Large banner

Barselona kontaktirala Vlahovića!

Izvor:

B92

29.12.2025

14:45

Komentari:

0
Барселона контактирала Влаховића!
Foto: Tanjug

Dušan Vlahović je u posljednjoj godini ugovora sa Juventusom, a od prvog januara će moći da pregovara sa drugim klubovima.

Kako piše Marka, Barselona je već napravila prvi korak i stupila u kontakt sa srpskim reprezentativcem, koji se oporavlja od povrede mišića i operacije.

Katalonci žele da iskoriste situaciju koja se otvorila i da za mali novac tokom zime, ili besplatno na ljeto dovedu kvalitetnog centarfora kakav je Vlahović.

Жаир Болсонар

Svijet

Bivši predsjednik operisan zbog štucanja

Barselona će na kraju sezone ostati bez Levandovskog, pa želi da na vrijeme obezbedi njegovu zamjenu. Flik od centralnih napadača ima još Ferana Toresa, pa smatraju da bi 25-godišnji srpski centarfor idealno popunio prazninu.

Moraće Vlahović da spusti finansijske zahtjeve koje ima u Juventusu, ali se i pored toga očekuje da ima dobru platu u španskom velikanu.

(b92)

Podijeli:

Tagovi:

fudbal

Dusan Vlahović

Barselona

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Путин сазвао састанак о ситуацији у зони СВО

Svijet

Putin sazvao sastanak o situaciji u zoni SVO

1 h

0
Ђоковић: Циљ ми је да играм на ОИ у Лос Анђелесу 2028. године

Tenis

Đoković: Cilj mi je da igram na OI u Los Anđelesu 2028. godine

1 h

0
Тадић: Бошњаци и даље опсједнути идејом освајања територије Српске

Republika Srpska

Tadić: Bošnjaci i dalje opsjednuti idejom osvajanja teritorije Srpske

1 h

0
Додик: Наставићемо да подижемо животни стандард пензионера

Republika Srpska

Dodik: Nastavićemo da podižemo životni standard penzionera

1 h

3

Više iz rubrike

Роналдо: Нећу завршити играчку каријеру док не постигнем 1.000 голова

Fudbal

Ronaldo: Neću završiti igračku karijeru dok ne postignem 1.000 golova

2 h

0
Одлазак "Матадора" – Кавани окачио копачке о клин

Fudbal

Odlazak "Matadora" – Kavani okačio kopačke o klin

5 h

0
Демантоване важне вијести о Митровићу

Fudbal

Demantovane važne vijesti o Mitroviću

1 d

0
Избјегнута трагедија: Велкоски ударио главмо у зид након старта противника

Fudbal

Izbjegnuta tragedija: Velkoski udario glavmo u zid nakon starta protivnika

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

05

Očekuju se promjene: Kako će avio-putovanja izgledati 2026. godine

15

59

Saobraćajni kolaps u Banjaluci: "Čovjek osijedi dok prođe"

15

49

Zbog zabrane telefona učenici ne znaju da gledaju na sat: Nisu znali šta pokazuje mala, a šta velika kazaljka

15

39

Nezakoniti dokazi oborili optužnicu tužilaštva!

15

38

Savjet ministara BiH usvojio odluku: Kanabis legalizovan u medicinske svrhe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner