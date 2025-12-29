Barselona kontaktirala Vlahovića!

Izvor:
Dušan Vlahović je u posljednjoj godini ugovora sa Juventusom, a od prvog januara će moći da pregovara sa drugim klubovima.
Kako piše Marka, Barselona je već napravila prvi korak i stupila u kontakt sa srpskim reprezentativcem, koji se oporavlja od povrede mišića i operacije.
Katalonci žele da iskoriste situaciju koja se otvorila i da za mali novac tokom zime, ili besplatno na ljeto dovedu kvalitetnog centarfora kakav je Vlahović.
Barselona će na kraju sezone ostati bez Levandovskog, pa želi da na vrijeme obezbedi njegovu zamjenu. Flik od centralnih napadača ima još Ferana Toresa, pa smatraju da bi 25-godišnji srpski centarfor idealno popunio prazninu.
Moraće Vlahović da spusti finansijske zahtjeve koje ima u Juventusu, ali se i pored toga očekuje da ima dobru platu u španskom velikanu.
(b92)
