Ronaldo: Neću završiti igračku karijeru dok ne postignem 1.000 golova

29.12.2025
Fudbaler Al Nasra i portugalski reprezentativac Kristijano Ronaldo izjavio je da neće završiti igračku karijeru dok ne postigne 1.000 golova, prenio je danas Bi-Bi-Si.
Ronaldo (40) je u subotu postigao dva gola u pobjedi Al Nasra protiv Al Ohduda (3:0) u 11. kolu Profesionalne lige Saudijske Arabije.
Portugalski fudbaler je u karijeri u klupskom i reprezentativnom fudbalu ukupno postigao 956 golova.
On je u Al Nasr stigao krajem 2022. godine, a ima ugovor sa klubom iz Rijada do 30. juna 2027.
- Teško mi je da nastavim da igram, ali sam motivisan - rekao je Ronaldo u nedjelju u Dubaiju pošto je dobio nagradu "Globe Sports Award" za najboljeg igrača Bliskog istoka.
- Nije lako, ali sam vrlo motivisan i pun strasti. Nije važno gdje igram, u Evropi ili na Bliskom istoku. Uvijek uživam u fudbalu i želim još da igram. Znate koji su moji ciljevi, da osvajam trofeje i stignem do hiljadu golova. Ako ne bude povreda sigurno ću da stignem do broja od hiljadu golova - dodao je fudbaler Al Nasra.
Ronaldo je pre nešto više od mjesec dana u intervjuu sa Pirsom Morganom rekao je da planira da uskoro završi igračku karijeru.
- Mislim da ću da budem spreman. Biće teško, verovatno ću plakati - izjavio je Ronaldo.
