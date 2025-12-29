Logo
Large banner

Ronaldo: Neću završiti igračku karijeru dok ne postignem 1.000 golova

Izvor:

Tanjug

29.12.2025

14:02

Komentari:

0
Роналдо: Нећу завршити играчку каријеру док не постигнем 1.000 голова
Foto: Tanjug

Fudbaler Al Nasra i portugalski reprezentativac Kristijano Ronaldo izjavio je da neće završiti igračku karijeru dok ne postigne 1.000 golova, prenio je danas Bi-Bi-Si.

Ronaldo (40) je u subotu postigao dva gola u pobjedi Al Nasra protiv Al Ohduda (3:0) u 11. kolu Profesionalne lige Saudijske Arabije.

Portugalski fudbaler je u karijeri u klupskom i reprezentativnom fudbalu ukupno postigao 956 golova.

On je u Al Nasr stigao krajem 2022. godine, a ima ugovor sa klubom iz Rijada do 30. juna 2027.

- Teško mi je da nastavim da igram, ali sam motivisan - rekao je Ronaldo u nedjelju u Dubaiju pošto je dobio nagradu "Globe Sports Award" za najboljeg igrača Bliskog istoka.

- Nije lako, ali sam vrlo motivisan i pun strasti. Nije važno gdje igram, u Evropi ili na Bliskom istoku. Uvijek uživam u fudbalu i želim još da igram. Znate koji su moji ciljevi, da osvajam trofeje i stignem do hiljadu golova. Ako ne bude povreda sigurno ću da stignem do broja od hiljadu golova - dodao je fudbaler Al Nasra.

Ronaldo je pre nešto više od mjesec dana u intervjuu sa Pirsom Morganom rekao je da planira da uskoro završi igračku karijeru.

- Mislim da ću da budem spreman. Biće teško, verovatno ću plakati - izjavio je Ronaldo.

Podijeli:

Tagovi:

Kristijano Ronaldo

fudbal

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Килијан Мбапе јури историјски рекорд Кристијана Роналда

Fudbal

Kilijan Mbape juri istorijski rekord Kristijana Ronalda

1 sedm

0
Роналдо показао исклесано тијело у 41. години

Fudbal

Ronaldo pokazao isklesano tijelo u 41. godini

1 sedm

0
Џорџина објавила фотографије са породичног путовања, пратиоци одушевљени

Scena

Džordžina objavila fotografije sa porodičnog putovanja, pratioci oduševljeni

3 sedm

0
Роналдо добио посебан поклон у Бијелој кући, резервисан је само за најугледније госте

Fudbal

Ronaldo dobio poseban poklon u Bijeloj kući, rezervisan je samo za najuglednije goste

1 mj

0

Više iz rubrike

Одлазак "Матадора" – Кавани окачио копачке о клин

Fudbal

Odlazak "Matadora" – Kavani okačio kopačke o klin

5 h

0
Демантоване важне вијести о Митровићу

Fudbal

Demantovane važne vijesti o Mitroviću

1 d

0
Избјегнута трагедија: Велкоски ударио главмо у зид након старта противника

Fudbal

Izbjegnuta tragedija: Velkoski udario glavmo u zid nakon starta protivnika

1 d

0
Fudbalska lopta

Fudbal

Tragedija! Poginuo trener Valensije sa suprugom i troje djece

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

05

Očekuju se promjene: Kako će avio-putovanja izgledati 2026. godine

15

59

Saobraćajni kolaps u Banjaluci: "Čovjek osijedi dok prođe"

15

49

Zbog zabrane telefona učenici ne znaju da gledaju na sat: Nisu znali šta pokazuje mala, a šta velika kazaljka

15

39

Nezakoniti dokazi oborili optužnicu tužilaštva!

15

38

Savjet ministara BiH usvojio odluku: Kanabis legalizovan u medicinske svrhe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner