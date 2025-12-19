Ronaldo pokazao isklesano tijelo u 41. godini

19.12.2025
21:22
Komentari:0
Popularni fudbaler Kristijano Ronaldo za manje od dva mjeseca proslaviće 41. rođendan, ali i dalje je posvećen treningu kao na početku karijere.
Portugalski as je kroz čitavu karijeru bio u fizički savršenom stanju, te je prvenstveno zbog nenadmašnih fizikalija, ali i radne etike i talenta zacementirao svoje mjesto na samom vrhu fudbalske istorije zajedno s Lionelom Mesijem
A da i u petoj deceniji života i dalje naporno trenira svakodnevno, pokazao je na Instagramu najnovijom fotografijom koja je "raspametila" njegove fanove.
Ronaldo je pozirao u boksericama u svojoj teretani, a u opisu fotografije je napisao "nakon saune".
Svim fanovima je odmah pogled "zastao" na njegovom izvajanom tijelu na kojem se ocrtao svaki mišić, prenosi Avaz.
