Ronaldo pokazao isklesano tijelo u 41. godini

Popularni fudbaler Kristijano Ronaldo za manje od dva mjeseca proslaviće 41. rođendan, ali i dalje je posvećen treningu kao na početku karijere.

Portugalski as je kroz čitavu karijeru bio u fizički savršenom stanju, te je prvenstveno zbog nenadmašnih fizikalija, ali i radne etike i talenta zacementirao svoje mjesto na samom vrhu fudbalske istorije zajedno s Lionelom Mesijem

A da i u petoj deceniji života i dalje naporno trenira svakodnevno, pokazao je na Instagramu najnovijom fotografijom koja je "raspametila" njegove fanove.

Ronaldo je pozirao u boksericama u svojoj teretani, a u opisu fotografije je napisao "nakon saune".

Svim fanovima je odmah pogled "zastao" na njegovom izvajanom tijelu na kojem se ocrtao svaki mišić, prenosi Avaz.