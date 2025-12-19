Borac u nedjelju dočekuje Zrnjski

Fudbaleri Borca u nedjelju dočekuju Zrinjski u odloženom meču trećeg kola Premijer lige BiH. Već sad je poznato da je Borac jesenji šampion, a eventualnim trijumfom pobjegao bi Zrinjskom na devet bodova prednosti.

Tim iz Mostara u Banjaluku dolazi nakon istorijskog uspjeha i plasmana u plej-of Lige konferencija.

U najavi utakmice trener Borca Vinko Marinović čestitao je Zrinjskom na uspjehu, a zatim se osvrnuo na međusobni duel.

"Sigurno nas čeka zahtjevna utakmica, kakvi su i svi derbiji. Ipak, igrači su spremni i naša želja je da kroz odgovornost, disciplinu i koncentraciju na terenu odradimo utakmicu najbolje što možemo. Momci su pokazali da imaju kvalitet, pogotovo u posljednjih pet utakmica, gdje imamo niz od pet pobjeda. Bitno je da održimo fokus tokom svih 90 minuta, jer svi detalji su bitni. Tako je bilo u prvoj utakmici, gdje smo izgubili fokus i bili smo odmah kažnjeni, iako smo odigrali veoma dobru utakmicu. Istu očekujem i sada, a nadam se da ćemo ostvariti pozitivan rezultat", poručio je Marinović.

Utakmica Borac-Zrinjski igra se u nedjelju na Gradskom stadionu i počinje u 15 časova.