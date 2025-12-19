Logo
Large banner

Borac u nedjelju dočekuje Zrnjski

Izvor:

ATV

19.12.2025

16:36

Komentari:

0
ФК Борац
Foto: Ustupljena fotografija

Fudbaleri Borca u nedjelju dočekuju Zrinjski u odloženom meču trećeg kola Premijer lige BiH. Već sad je poznato da je Borac jesenji šampion, a eventualnim trijumfom pobjegao bi Zrinjskom na devet bodova prednosti.

Tim iz Mostara u Banjaluku dolazi nakon istorijskog uspjeha i plasmana u plej-of Lige konferencija.

U najavi utakmice trener Borca Vinko Marinović čestitao je Zrinjskom na uspjehu, a zatim se osvrnuo na međusobni duel.

"Sigurno nas čeka zahtjevna utakmica, kakvi su i svi derbiji. Ipak, igrači su spremni i naša želja je da kroz odgovornost, disciplinu i koncentraciju na terenu odradimo utakmicu najbolje što možemo. Momci su pokazali da imaju kvalitet, pogotovo u posljednjih pet utakmica, gdje imamo niz od pet pobjeda. Bitno je da održimo fokus tokom svih 90 minuta, jer svi detalji su bitni. Tako je bilo u prvoj utakmici, gdje smo izgubili fokus i bili smo odmah kažnjeni, iako smo odigrali veoma dobru utakmicu. Istu očekujem i sada, a nadam se da ćemo ostvariti pozitivan rezultat", poručio je Marinović.

Jokic

Košarka

Jokić ispisao istoriju i uradio nešto što niko nije do sada u NBA

Utakmica Borac-Zrinjski igra se u nedjelju na Gradskom stadionu i počinje u 15 časova.

Podijeli:

Tagovi:

FK Borac

Zrinjski

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Гвардиола: Прије или касније, са 75 или 76 година, напустићу Манчестер Сити

Fudbal

Gvardiola: Prije ili kasnije, sa 75 ili 76 godina, napustiću Mančester Siti

3 h

0
Вујадин Савић на прагу великог клуба

Fudbal

Vujadin Savić na pragu velikog kluba

8 h

0
Зрињски

Fudbal

Kakav delirijum: Zrinjski osigurao evropsko proljeće

19 h

0
ФИФА: Русија се враћа на УЕФА такмичења након 3 године суспензије

Fudbal

FIFA: Rusija se vraća na UEFA takmičenja nakon 3 godine suspenzije

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

36

Ovaj grad je uveo noćni taksi za žene

18

33

Pijan vozio 200 na sat!

18

30

Zeljković za ATV: Banjaluka među najzagađenijim gradovima, potrebne hitne mjere

18

19

Stari kuvar otkriva tajnu pripreme u džezvi: Evo koja je razlika između srpske i turske kafe

17

57

Veterinarska inspekcija uputila apel: Evo gdje kupovati domaće životinje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner