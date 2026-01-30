Đoković razmontirao britanski kauč: Kako je Nole opet pokidao mrzitelje

Glasila je poruka Sajmona Brigsa, jednog od glavnih mrzitelja Novaka Đokovića uoči polufinala Australijan opena.

Najbolji svih vremena je taj britanski kauč potpuno razmontirao i preko Janika Sinera se plasirao u finale prvog Gren slema sezone.

Slavio je Nole sa 3:2 nakon velike borbe i još jednom želje ogorčenog Britanca pretvorio u prah.

Šta je napisao Brigs?

"Alarmantno mlak Novak Đoković djeluje staro, istrošeno i sporo", pisao je Brigs za britanski "Telegraf".

Ipak, po ko zna koji put samo je napunio baterije tom istrošenom Đokoviću i pokazao da i nije neki stručnjak kada je sport u pitanju.

"Na društvenim mrežama, Đokovićevi navijači već sugerišu da mu je sudbina naklonjena. Treba imati u vidu da nije osvojio nijedan set još od subote, jer je Jakub Menšik odustao od zakazanog meča četvrtog kola i to bez izlaska na teren. Da li je ovo trenutak kada će konačno osvojiti svoju 25. grend slem titulu, pitali su se. Ali dokazi koje dobijamo - potkrijepljen i Đokovićevim izjavama poslije meča (sa Lorencom Musetijem) - otežava vjerovanje da će se to dogoditi. Bio je daleko od potrebnog nivoa u ovom meču, i ako u petak bude igrao ovako, njegovi navijači bi trebalo da imaju kauč iza koga će se sakriti", poručuje oštro Brigs i dodaje:

"A što se tiče njega samog, mogao bi da zažali što je uopšte dogurao ovako duboko na turniru".

Sada, došao je i taj petak, i skoro prošao, a prošla je Brigsova nada će Siner da sruši najboljeg tenisera svih vremena i stane mu na put do novog finala.

Sve u svemu, Brigs ima pravo da nastavi da sanja kraj "starog i potrošenog" Novaka Đokovića, a svakako će biti zanimljivo vidjeti da li će se Britanac nakon ovoga konačno udostojiti da prizna činjenicu da je Srbin najbolji u istoriji.

A, možda bi najbolje bilo da se sada on sakrije iza nekakvog kauča. Razlog je jednostavan, naš Đoković niti je istrošen, niti je gotov - naprotiv, nastavlja da pomjera granice. I, na Brigsovu žalost, ali i drugih mrzitelja, sasvim sigurno će to nastaviti da radi što je ovog petka i dokazao.