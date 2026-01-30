Logo
Large banner

Đoković razmontirao britanski kauč: Kako je Nole opet pokidao mrzitelje

Autor:

Stevan Lulić

30.01.2026

15:32

Komentari:

29
Новак Ђоковић - Јаник Синер полуфинале Аустралијан опен 2026. Српски тенисер се пласирао у финале
Foto: Tanjug/AP Photo/Dita Alangkara

"Srbi, sakrijte se iza kauča, vaš Đoković je istrošen i gotov".

Glasila je poruka Sajmona Brigsa, jednog od glavnih mrzitelja Novaka Đokovića uoči polufinala Australijan opena.

Najbolji svih vremena je taj britanski kauč potpuno razmontirao i preko Janika Sinera se plasirao u finale prvog Gren slema sezone.

Slavio je Nole sa 3:2 nakon velike borbe i još jednom želje ogorčenog Britanca pretvorio u prah.

Šta je napisao Brigs?

"Alarmantno mlak Novak Đoković djeluje staro, istrošeno i sporo", pisao je Brigs za britanski "Telegraf".

Ipak, po ko zna koji put samo je napunio baterije tom istrošenom Đokoviću i pokazao da i nije neki stručnjak kada je sport u pitanju.

"Na društvenim mrežama, Đokovićevi navijači već sugerišu da mu je sudbina naklonjena. Treba imati u vidu da nije osvojio nijedan set još od subote, jer je Jakub Menšik odustao od zakazanog meča četvrtog kola i to bez izlaska na teren. Da li je ovo trenutak kada će konačno osvojiti svoju 25. grend slem titulu, pitali su se. Ali dokazi koje dobijamo - potkrijepljen i Đokovićevim izjavama poslije meča (sa Lorencom Musetijem) - otežava vjerovanje da će se to dogoditi. Bio je daleko od potrebnog nivoa u ovom meču, i ako u petak bude igrao ovako, njegovi navijači bi trebalo da imaju kauč iza koga će se sakriti", poručuje oštro Brigs i dodaje:

"A što se tiče njega samog, mogao bi da zažali što je uopšte dogurao ovako duboko na turniru".

Новак Ђоковић

Tenis

"Srbi, sakrijte se iza kauča, vaš Đoković je istrošen i gotov": Britanac udario na Novaka kao niko do sada

Sada, došao je i taj petak, i skoro prošao, a prošla je Brigsova nada će Siner da sruši najboljeg tenisera svih vremena i stane mu na put do novog finala.

Sve u svemu, Brigs ima pravo da nastavi da sanja kraj "starog i potrošenog" Novaka Đokovića, a svakako će biti zanimljivo vidjeti da li će se Britanac nakon ovoga konačno udostojiti da prizna činjenicu da je Srbin najbolji u istoriji.

A, možda bi najbolje bilo da se sada on sakrije iza nekakvog kauča. Razlog je jednostavan, naš Đoković niti je istrošen, niti je gotov - naprotiv, nastavlja da pomjera granice. I, na Brigsovu žalost, ali i drugih mrzitelja, sasvim sigurno će to nastaviti da radi što je ovog petka i dokazao.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

Novak Đoković

Janik Siner

Australijan open 2026

Komentari (29)
Large banner

Više iz rubrike

Невјероватни Алкараз јачи од Зверева и повреде: Шпанац у финалу Аустралијан опена

Tenis

Nevjerovatni Alkaraz jači od Zvereva i povrede: Španac u finalu Australijan opena

1 d

0
Зверев урлао на Маријану Вељовић због Алкараза, чак и опсовао

Tenis

Zverev urlao na Marijanu Veljović zbog Alkaraza, čak i opsovao

1 d

0
Шок у Мелбурну: Алкараз повријеђен, шепа по терену, Зверев у налету

Tenis

Šok u Melburnu: Alkaraz povrijeđen, šepa po terenu, Zverev u naletu

1 d

0
Маестрални Ђоковић у финалу

Tenis

Maestralni Đoković u finalu

1 d

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner