Nevjerovatni Alkaraz jači od Zvereva i povrede: Španac u finalu Australijan opena

Izvor:

ATV

30.01.2026

10:15

Komentari:

0
Невјероватни Алкараз јачи од Зверева и повреде: Шпанац у финалу Аустралијан опена
Foto: Tanjug / AP / Dita Alangakra

Španski teniser Karlos Alkaraz izborio je plasman u finale Australijan opena 2026. godine, nakon što je u polufinalnom meču savladao Aleksandra Zvereva rezultatom 3:2 u setovima.

Rezultat po setovima je bio 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5.

Prvi set - dovoljna jedna brejk lopta

Do prvog seta Alkaraz je došao nakon jednog brejka. Teniseri su čuvali svoj servis do devet gema, kada Španac koristi prvu brejk loptu i oduzima servis protivniku. Alkaraz je bio miran u sljedećem gemu koji je dobio sa nulom i došao do prvog seta.

Drugi set - preokret Alkaraza

Nije dobro počelo po mladog Španca. Nakon što nije iskoristio brejk priliku u prvom gemu, izgubio je svoj servis u petom i bio je na ivici gubitka seta. Zverev je imao 5:2, ali nije uspio da osvoji set. Vratio je Alkaraz brejk, odveo set u taj brejk koji je dobio sa 7:5.

Treći set - povreda Španca, povratak Zvereva

U trećem setu je viđena prava "rovovska" bitka, jer u prvih devet gemova nije bilo brejkova. Onda kreću problemi za Španca. Imao je Alkaraz problema sa grčevima u tim trenucima, pa je zatražio i medicinski tajm-aut.

Зверез свађа

Tenis

Zverev urlao na Marijanu Veljović zbog Alkaraza, čak i opsovao

Nije se Španac dobro kretao na terenu, vidjeli su se problemi, što je Zverez uspio da iskoristi. Doduše, mnogo teže. I ovaj set je riješen u taj-brejku. Nijemac je dobio sa 7:3.

Алкараз повреда

Tenis

Šok u Melburnu: Alkaraz povrijeđen, šepa po terenu, Zverev u naletu

Četvrti set - opet taj-brejk

Nastavio je Alkaraz da se teško kreće i u ovom setu, ali nije odustajao. Oba tenisera su čuvala svoje servis gemove, uz to da je Zverev više prijetio. I ovaj set je riješen u taj brejku. I ovaj je pripao Nijemcu.

Peti set - Alkaraz u finalu


Velika borba viđena je i u ovom setu. Zverev je došao do brejka u prvom gemu i uspio je da ga sačuva skoro do kraja. Servirao je Nijemac za finale, ali Alkaraz pri rezultatu 5:4, pravi brejk. Tu je bio potpuni slom Nijemca. Prvo Alkaraz osvaja svoj gem za 6:5, a pravi i brejk i prolazi u finale.

Alkaraz će u finalu igrati protiv boljeg iz duela Đoković - Siner.

Новак Ђоковић

Tenis

Novak Đoković protiv Janika Sinera za finale Australijan opena

Tagovi:

Karlos Alkaraz

Alkaraz u polufinalu AO

Alkaraz Zverev

Aleksandar Zverev

Australijan open 2026

Komentari (0)
