Uhapšena četiri muškarca zbog silovanja djevojčice stare 13 godina

Izvor:

Agencije

30.01.2026

11:28

Ухапшена четири мушкарца због силовања дјевојчице старе 13 година
Foto: ATV

Četiri muškaraca iz Negotina u Sjevernoj Makedoniji uhapšeni su zbog sumnje da su silovali 13-godišnju djevojčicu, saopštila je tamošnja policija.

Oni se terete da su počinili krivično djelo “silovanje djeteta mlađeg od 15 godina“.

- Dana 28. januara 2026. godine, policijski službenici Uprave unutrašnjih poslova Negotina, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kavadarcima, lišili su slobode 40-godišnjeg, 26-godišnjeg, 22-godišnjeg i 20-godišnjeg mladića iz jednog negotinskog sela, u vezi sa krivičnim djelom "silovanje djeteta mlađeg od 15 godina" kažnjivo po članu 188 Krivičnog zakonika. Osumnjičeni su da su silovali 13-godišnje maloljetno lice - saopšteno je iz policije, prenijeli su skopski mediji.

Osumnjičeni su zadržani u policijskoj stanici, a potom sprovedeni u Osnovni sud u Kavadarcima, gdje im je sudija za prethodni postupak odredio mjeru pritvora u trajanju od po 30 dana, nakon čega su sprovedeni u Kazneno-popravnu ustanovu Zatvor Skoplje radi izdržavanja mjere.

Sjeverna Makedonija

uhapšeni

