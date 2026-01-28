Policija traga za sinom Vesne Medenice: Nestao nakon što je osuđen na 10 godina zatvora

Crnogorska policija traga za Milošem Medenicom, sinom predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice, nakon što su oboje danas prvostepeno osuđeni na po 10 godina zatvora.

Kako navode Vijesti, pozivajući se na nezvanične informacije iz policije, službenici su tokom redovne provjere Medenicu zatekli noć uoči izricanja presude u objektu stanovanja, dok večeras nije bio na toj adresi.

Nakon osuđujuće presude, sud je Milošu Medenici odredio pritvor zbog opasnosti od bjekstva.

Miloš Medenica pušten je iz pritvora 17. oktobra 2025. godine, kada mu je određen kućni pritvor, nakon što su protekle tri godine bez prvostepene presude.

Bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i njen sin Miloš osuđeni su danas prvestepeno na po 10 godina zatvora.

Specijalni tužioci tražili su da im bude izrečena kazna od po 20 godina zatvora i da im se izreknu novčane kazne u iznosu od po 100.000 evra, dok je odbrana tražila oslobađajuću presudu.

Specijalno državno tužilaštvo ih tereti za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, produženo krivično djelo davanje mita, primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška tjelesna povreda i sprečavanje dokazivanja.