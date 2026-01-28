Logo
Urušila se ogromna skela u Zagrebu, snimak postao viralan

28.01.2026

15:39

Урушила се огромна скела у Загребу, снимак постао виралан
Foto: Screenshot / Facebook

Društvenim mrežama proširio se snimak na kojem se vidi kako je na gradilištu novog Rebra u Zagrebu došlo do urušavanja građevinske konstrukcije.

Iz KBC-a Zagreb potvrdili su je došlo do urušavanja skele.

Navode kako nije bilo povrijeđenih osoba.

"Izvještavamo vas kako se na gradilištu faze III razvoja KBC-a Zagreb dogodio incident urušavanja skele, ali nije bilo povrijeđenih osoba niti ugrožavanja pacijenata, zaposlenih ili posjetilaca bolnice. Radovi na obnovi i proširenju bolnice izvode se putem ovlaštenog izvođača radova, koji je u cijelosti odgovoran za organizaciju gradilišta, sigurnost na radu te sanaciju nastale situacije", kažu iz KBC za 24sata.hr.

Izvođač je, navode, odmah po događaju pristupio osiguranju područja i poduzeo sve potrebne mjere kako bi se spriječile bilo kakve dalje opasnosti.

"KBC Zagreb je u stalnoj komunikaciji s izvođačem te nadležnim službama, a sigurnost pacijenata i zaposlenika ostaje naš apsolutni prioritet. Rad bolnice odvija se redovno i bez prekida", dodaju iz KBC-a.

