Mislio da je osvojio nagradu, a onda je shvatio da je pokraden

Jedan 66-godišnjak iz Pule ostao je bez više stotina eura nakon što je povjerovao nepoznatoj osobi da je osvojio vrijednu nagradu. Slučaj je prijavljen policiji koja istražuje računalnu prijevaru.

Nasjeo na priču o nagradnom kuponu

Prema navodima policije, muškarac je juče primio telefonski poziv nepoznate osobe koja ga je obavijestila da je osvojio nagradni kupon u iznosu od 4500 eura. Da bi mu isplatila nagradu, zatražila je podatke o njegovom bankovnom računu.

Nedugo nakon što mu je nepoznata osoba "pomogla" pristupiti mobilnoj aplikaciji internet bankarstva, 66-godišnjak je primijetio da mu na računu nedostaje novac. Shvativši da je prevaren, slučaj je prijavio policiji.

Policija poziva na oprez

Policijska uprava istarska povodom ovog slučaja poziva građane da budu oprezni te da ne ustupaju svoje osobne podatke nepoznatim osobama kako ne bi postali žrtve kaznenih djela. Podaci o bankovnim karticama, PIN broju i CVV broju, kao i drugi osobni podaci, ne bi se trebali dijeliti.