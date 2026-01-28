Mirjana Pajković progovorila o snimku, dobila podršku NAVIJAČA

Mirjana Pajković nakon objavljivanja eksplicitnog snimka prvi put je u javnosti govorila o svemu i istakla da je dobila brojnu podršku, čak je dobila podršku i navijača zbog objavljivanja njenog videa.

Dobila poruku navijača

"U ženstvenosti, seksipilu, seksualnosti ne vidim ništa loše. Žene treba da budu ponosne na svoje tijelo. Ne treba da urade ništa što ne žele, da budu prisiljene. Mislim da su upravo ti intimni odnosi nešto gdje je dozvoljeno da izrazimo svoju kreativnost. Mi kada smo sa partnerom u intimnom činu nismo sa funkcijom. Sa čovjekom smo, sa svojim smo bićem. U tom konkretnom smislu ukoliko je nešto stvar volje i pristanka, a ne prevazilazi granice dozvoljenog u smislu zakona, ne vidim ništa sporno. Što se tiče povjerenja, tu bih sebi pripisala da sam ga pružila nekome ko ga nije zaslužio. Da li ću prestati da volim? Ne. Da živim? Ne. Da li moram da budem obazriva? Da", rekla je Pajković za Hajp TV.

Region Nakon eksplicitnih snimaka Mirjane Pajković isplivale i šok poruke

Kaže da je nakon objavljivanja snimka mali broj je dobijala od ljudi koji su nosioci javnih funkcija, ali je dobila podršku navijača.

"Među običnim ljudima nekad postoji mnogo više svijesti i etike, nego od onih od kojih to očekuje. Bila sam u lošem trenutku, žene su me podržavale, i onda mi je stigla poruka: Ne brini se, budi jaka, imaš punu podršku od grupe navijača te i te. To me je baš nasmijalo, oni su to osudili, bilo im je porazno za muškarca koji je to dijelio. Okrenuli su priču, nije sramota to što je radim, nego to što neko dijeli", rekla je Pajković i poručila da joj je drago što je vidjela objavu jednog crnogorskog influensera koji poručio:

"Momci ne dijelite snimak, ne uzimajte nam obraz".

Uznemiravaju janovst mojim snimcima

Ja da se opravdavam da nisam pustila snimke, otišli bi u neki tok emisije koji ne treba. Ne bih pustila snimke na koje ja nisam ponosna, koji u meni izazivaju osjećaj nelagodnosti. To je maliciozna insinuacija. Da li bi neko objavio snimak svog lica, eto otići ću do te granice. Ono što je simptomatično, ti snimci dolaze u javnost i dolazi do enormno velike distribucije tih snimaka. Do velikog uznemiravanja javnosti mojim snimcima. Te snimke dobijaju ljudi koji niti to žele, niti mene poznaju, niti ih to zanima. Sami su uznemireni kako neko zna njihov broj da im to pošalje. Da mi se to dešava upravo kada javno počinjem da govorim o nasilju moćnika nada mnom i kada pravnim putem pokušavam da se izborim za svoja prava", kaže Pajković.

Region Nije za maloljetne: Ne prestaju da cure eksplicitni snimci Mirjane Pajković

Ona ističe da je snimak stizao i članovima njene porodice, saradnicima i bliskim ljudima.

Pajković poručuje da je jedini cilj napad na nju i njenu funkciju, te degradiranje njene stručnosti.

Osvetnička pornografija

"Izostaje svijest i empatija. Izostaje i jedna opreznost da li se i sami ogrješuju o zakon radi senzacije i zabave. Da, ogrješuju se i postaju saučesnici. Apelujem da se takve stvari ne rade. Meni je u periodu od pet dana stiglo preko 30.000 poruka na Instagramu, onda ste svjesni o kolikoj distribuciji se radi. Ako sam na dnevnom nivou imala preko 3.000.000 ulazaka na Instagram, to govori o distribuciji", kaže Pajković.

Ko je objavio snimak Mirjane Pajković

Pajković kaže da ne može da tvrdi ko je objavio snimak, ali da ima sumnje da je u pitanju veoma moćan čovjek.

"Ne mogu ništa da tvrdim. Imam sumnje. Imala sam čovjeka koji mi je time prijetio. Ako vam se desi da vam neko zapali auto, prva stvar koju će vas neko pitati da li sumnjate na nekoga. Polazim od toga jer se radi o vrlo moćnom čovjeku koji je bio na izvoru informacija, koji je predstavljao bezbjednosnu instituciji u državi koja je povezana i sa drugim institucijama u regionu. Da li je se ispostavilo kada je krenula distribucija, da je moja krivična prijava još više to rasplamsala? Da li se probudila radoznalost? Ne mogu da znam. Vjerujem da je razlog tolike distribucije bio i taj što sam ja dio javnosti", kaže Pajković.