Pijan vrijeđao i pokušao da udari policajca

ATV

28.01.2026

10:27

0
Пијан вријеђао и покушао да удари полицајца
Foto: ATV

Trebinjska policija uhapsila je Ž.N. iz Srbije zbog vrijeđanja i napada na policajca.

"Policijski službenici su tokom postupanja po narušenom javnom redu i miru u kojem su učestvovala lica Ž.N. i A.B., naredili istima da prestanu sa narušavanjem javnog reda i mira, na što se lice Ž.N. oglušilo i uputilo riječi prijetnje policijskom službeniku", navedeno je u saopštenju.

Iz PU Trebinje navode da je Ž.N. uhvatio policajca za rever od jakne i pokušao da ga udari. Ispitivanjem na prisustvo alkohola u organizmu utvrđeno je u trenutku napada uhapšeni imao 0,85 g/kg alkohola u organizmu.

Policija

Trebinje

