Pijan vrijeđao i pokušao da udari policajca

Izvor:
ATV
28.01.2026
10:27
Komentari:0
Trebinjska policija uhapsila je Ž.N. iz Srbije zbog vrijeđanja i napada na policajca.
"Policijski službenici su tokom postupanja po narušenom javnom redu i miru u kojem su učestvovala lica Ž.N. i A.B., naredili istima da prestanu sa narušavanjem javnog reda i mira, na što se lice Ž.N. oglušilo i uputilo riječi prijetnje policijskom službeniku", navedeno je u saopštenju.
Iz PU Trebinje navode da je Ž.N. uhvatio policajca za rever od jakne i pokušao da ga udari. Ispitivanjem na prisustvo alkohola u organizmu utvrđeno je u trenutku napada uhapšeni imao 0,85 g/kg alkohola u organizmu.
