Možete ostati bez novca: Policija upozorila sve građane

Policija je posljednjih dana poslala upozorenje svim građanima da bi mogli da se nađu na meti prevaranata i to preko popularne platforme za oglase.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona poručili su da se sve češće dešavaju internet prevare. MUP SBK ranije je u više navrata upozoravao građane na učestale “internet prevare” u raznim oblicima, a među njima prednjači “fišing”.

Region Ko je Mirjana Pajković, političarka čiji su eksplicitni snimci isplivali

“Fišing” je metoda prevare koja uključuje slanje lažnih poruka u ime kompanija, najčešće putem mejla, SMS-a ili servisa za razmjenu poruka kao što su Viber ili Vocasp. Cilj je preusmjeriti korisnike na lažnu veb stranicu kako bi otkrili povjerljive podatke poput podataka za prijavu ili podataka o kreditnoj kartici.

“Fišing” poruke često izgledaju stvarno. Imena, logotipi i jezik pošiljaoca često su dizajnirani da izgledaju legitimno i upravo zbog toga treba biti posebno oprezan, upozoravaju iz MUP-a.

Prevare i na popularnoj platformi za oglase

Ono što je u posljednje vrijeme učestalo jesu i prevare i putem popularne platforme za oglase "OLX", nekadašnji PIK.

Prevare se dešavaju tako što građani koji prodaju artikle budu kontaktirani od prevaranata putem ove platforme, Vibera, Vocapa ili drugih kanala, kojom prilikom se predstavljaju kao zainteresovani kupci i šalju link poveznicu s uputstvom da treba isti otvoriti kako bi se dogovorili za uplatu.

Fudbal Horor scena: Kombi se zabio direktno u kamion; Poginulo 7 navijača?

Kada žrtve prevare otvore taj link, učita se stranica slična pomenutoj stranici ili BH Pošti i po uputstvima unesu podatke: ime i prezime, broj bankovne stranice i CVC/CVV broj, kao i druge lične podatke. Nakon što žrtva unese tražene podatke, od nje se zahtijeva da potvrdi ponuđenu opciju o završenoj kupovini, što omogućava prevarantu zloupotrebu navedenih podataka, odnosno dalju manipulaciju, a među njima “skidanje” novca sa bankovnog računa.

Kako prepoznati prevaru?

Navedene prevare mogu se prepoznati tako što se “kupci” uglavnom javljaju izvan platforme OLX, putem aplikacije Viber ili Vocap, s tim da su tekstovi pisanih poruka uglavnom loše prevedeni, linkovi ne sadrže domen popularne platforme, vode na sasvim drugu stranicu, prevaranti se nikada ne javljaju na pozive ili djeluju pod izgovorom da su zauzeti poslom, a ne pregovaraju o cijeni ili kupovini artikla.

Takođe, prevaranti često šalju poruke u kojim od nasumičnih žrtava traže navedene lične podatke, kako bi im mogli “izvršiti” dostavu već naručenih artikala. Žrtve su uglavnom građani koji su već naručili i očekuju prijem naručenih artikala.

Skidaju novac sa računa

Ukoliko dobiju tražene podatke, posebno broj bankovne kartice, prevaranti vrše nedozvoljene “skidanje“ novca sa tog računa.

Zdravlje Za smrtonosni virus vakcina ne postoji: Ovo su simptomi

"Shodno navedenom, upozoravamo građane da budu oprezni, odnosno da obrate pažnju i zaštite navedene lične podatke te da vode računa o svim oblicima internet prevara, u smislu preduzimanja preventivnih bezbjednosnih mjera, uključujući i ove specifične oblike, jer jedino na takav način mogu spriječiti prevarante da ih materijalno oštete", upozoravaju iz MUP-a SBK.

Iz policije napominju da, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, preduzimaju zakonom propisane mjere i radnje na rasvjetljavanju ovakvih i sličnih slučajeva, kao i na procesuiranju njihovih počinilaca.

Sugrađane upozoravaju i drugi korisnici

Ovo upozorenje policije dolazi svega nekoliko dana nakon što su građane upozorili i neki korisnici platforme "OLX" kojis u bili žrtve.

Naime, kako je ispričao Sanel iz Sarajeva, prevara je započela neposredno nakon što je objavio automobil na OLX-u. Ubrzo mu je stigla Viber poruka u kojoj se navodi da je oglas “potvrđen”, te da je potrebno izvršiti dodatnu verifikaciju kako bi se provjerilo da li je oglas zaista on objavio.

"U poruci su tražili da unesem verifikacioni kod, uz objašnjenje da, ako nisam primio SMS, napišem znak + kako bi mi stigao novi kod. Nakon toga su naveli da ću biti pozvan i da unesem posljednjih šest cifara broja s kojeg me pozovu", ispričao je Sanel.

Društvo Nova prevara preko OLX: Ne otvarajte ove Viber poruke

Nakon kratkog vremena, kako kaže, dobio je poziv sa stranog broja, a zatim i novu poruku s upozorenjem da narednih deset minuta ne ulazi na Viber. Ubrzo nakon toga, shvatio je da je njegov Viber nalog u potpunosti obrisan.

"Kada sam pokušao ući na Viber, tražilo mi je da napravim novi račun. Moj stari nalog je već bio preuzet, sa svim porukama i podacima. Kolega me čak pitao jesam li promijenio broj – tada sam shvatio da se nešto ozbiljno desilo", kaže Sanel.

Prijavio slučaj policiji

Odmah je slučaj prijavio policiji, gdje mu je savjetovano da se obrati i Federalnoj upravi policije, s obzirom na to da ovakve zloupotrebe mogu imati ozbiljne posljedice, uključujući krađu identiteta i moguće finansijske prevare.

"Pazite se, ljudi. Meni su ukradeni svi podaci i poruke s Vibera. Ovo je ozbiljna prevara i može svakome da se desi", poručio je Sanel za federalne medije, apelujući na građane da ne nasjedaju na slične poruke.