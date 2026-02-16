Drama u Zagrebu: Autom se zabio u čuvara, pa ubacio u rikverc i prešao mu preko noge

Izvor:
16.02.2026
Dvije muške i jedna osoba verbalno su se sukobile s 27-godišnjim čuvarom juče oko 17:40 sati ispred trgovine u Zagrebu.
Čuvar se nakon toga kretao trotoarom Borongajske ceste tražeći navedene nepoznate osobe. Tada se jedna od tih osoba automobilom marke Opel korsa zagrebačkih registarskih tablica popela na trotoar i s leđa udarila čuvara vozilom.
Čuvar je od naleta pao na tlo. Nepoznati počinilac mu je zatim, krećući se vozilom unazad, prešao preko noge.
Povrijeđenom čuvaru ljekarska je pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Konstatovane su mu lakše povrede. Slijedi kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja, saopštili su iz zagrebačke policije.
