Logo
Large banner

Policija o krađi goriva iz RiTE Gacko: Činimo sve da to iskorijenimo

Izvor:

SRNA

27.01.2026

14:10

Komentari:

0
Полиција о крађи горива из РиТЕ Гацко: Чинимо све да то искоријенимо
Foto: ATV

Lice iz Bileće čiji su inicijali D. D. uhapšeno je zbog sumnje da je ukralo naftu sa Rudnika i termoelektrane /RiTE/ "Gacko", rekao je načelnik Policijske uprave Trebinje Siniša Laketa i ukazao na kontinuitet ovakvih krivičnih djela na štetu RiTE.

Laketa je naveo da policija čini sve kako bi to spriječila, odnosno iskorijenila.

Naglasio je i da nisu bile adekvatne presude nadležnih sudova za ta lica, te da je dokazivanje vrlo zahtjevno.

Крађа горива гацко

Hronika

Kriminal "broj jedan" u Gacku ne prestaje: Policija dohakala kradljivcima goriva

"Za period od 30 mjeseci, evidentirali smo 20 krivičnih djela u vezi sa gorivom, od čega 14 u Policijskoj stanici Gacko, tri u Policijskoj stanici Nevesinje i jedan dio krivičnih djela se odnosi na Policijsku stanicu Bileća, od čega je veći broj utaja, a manji broj krađa", rekao je Laketa na konferenciji za novinare.

Laketa je naveo da je za 30 mjeseci oduzeto oko 5,5 tona dizel-goriva i podnesen izvještaj protiv 22 lica, odnosno 18 izvještaja.

On je dodao da je evidentiran blagi pad narušavanja javnog reda i mira u odnosu na 2024. godinu, dok je broj saobraćajnih nezgoda u porastu.

Načelnik Sektora policije Policijske uprave Trebinje Miodrag Janković rekao je novinarima da se u 2025. godini desilo 569 saobraćajnih nezgoda, što je više za 188 u odnosu na godinu prije.

Načelnik Sektora kriminalističke policije Ljubomir Supić rekao je da je u 2025. godini policija evidentirala 236 krivičnih djela, što je za 38 manje, odnosno 13,9 odsto nego u istom periodu prošle godine.

Podijeli:

Tagovi:

RiTE Gacko

krađa goriva

vozači krali gorivo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Ekonomija

Gd‌je je najskuplje gorivo i kako na listi stoji BiH?

1 sedm

0
Блажуј: Наточио гориво и побјегао

Hronika

Sramno: Natočio 48 KM goriva i pobjegao, objavljen i snimak

1 sedm

0
Шта урадити ако се у аутомобилу осјети мирис бензина?

Auto-moto

Šta uraditi ako se u automobilu osjeti miris benzina?

1 sedm

0
Како лако можете провјерити има ли воде у гориву које точите

Auto-moto

Kako lako možete provjeriti ima li vode u gorivu koje točite

1 sedm

0

Više iz rubrike

Земљиште гдје се налази Саборна Црква пресвете Богородице у Зеници рјешењем општинског суда у Зеници уписано је у својину државе са 1/1, саопштено је из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.

Društvo

Oteta još jedna srpska crkva u FBiH: Postala je "državna svojina"

2 h

1
Анђелка Кузмић о протесту мљекара

Društvo

Anđelka Kuzmić objasnila kako je došlo do dogovora sa mljekarima

2 h

0
Мљекари прихватили понуду Министарства, одустали од протестне шетње

Društvo

Mljekari prihvatili ponudu Ministarstva, odustali od protestne šetnje

3 h

0
Додик са ходочасницима у Светом граду: Срдачан поздрав и загрљаји

Društvo

Dodik sa hodočasnicima u Svetom gradu: Srdačan pozdrav i zagrljaji

3 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

44

Uživajte dok možete: Nova promjena vremena stiže uskoro

15

41

Sijarto: Ukrajinski ambasador pozvan na razgovor zbog miješanja u izbore

15

40

Cvijanović: Političko Sarajevo želi destabilizovati Srpsku

15

34

Kako da riješite sukob u ljubavnoj vezi? Ovo su najbolji načini

15

31

Ko je Mirjana Pajković, političarka čiji su eksplicitni snimci isplivali

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner