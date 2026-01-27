Logo
Mljekari prihvatili ponudu Ministarstva, odustali od protestne šetnje

ATV

27.01.2026

Мљекари прихватили понуду Министарства, одустали од протестне шетње
Foto: ATV

Na skupštini Udruženja mljekara u Parku Mladen Stojanović u Banjaluci, većinom glasova prihvaćena je ponuda Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske.

Ponuda podrazumijeva premije od 30 feninga po litri mlijeka i premije u iznosu od 500 KM po muznom grlu.

Ono što su mljekari zahtijevali prilikom glasanja jeste da isplate budu redovni.

Oni su odustali od protestne šetnje Banjalukom.

протест мљекара

Banja Luka

Mljekari na mirnom protestu u Banjaluci

