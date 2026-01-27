Mljekari prihvatili ponudu Ministarstva, odustali od protestne šetnje

Izvor:
Na skupštini Udruženja mljekara u Parku Mladen Stojanović u Banjaluci, većinom glasova prihvaćena je ponuda Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske.
Ponuda podrazumijeva premije od 30 feninga po litri mlijeka i premije u iznosu od 500 KM po muznom grlu.
Ono što su mljekari zahtijevali prilikom glasanja jeste da isplate budu redovni.
Oni su odustali od protestne šetnje Banjalukom.
