Mljekari prihvatili ponudu Ministarstva, odustali od protestne šetnje

Na skupštini Udruženja mljekara u Parku Mladen Stojanović u Banjaluci, većinom glasova prihvaćena je ponuda Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske.

Ponuda podrazumijeva premije od 30 feninga po litri mlijeka i premije u iznosu od 500 KM po muznom grlu.

Ono što su mljekari zahtijevali prilikom glasanja jeste da isplate budu redovni.

Oni su odustali od protestne šetnje Banjalukom.