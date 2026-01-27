Logo
Dodik sa hodočasnicima u Svetom gradu: Srdačan pozdrav i zagrljaji

ATV

27.01.2026

12:26

1
Додик са ходочасницима у Светом граду: Срдачан поздрав и загрљаји
Foto: ATV

Lider SNSD-a SNSD-a Milorad Dodik danas se dok je šetao Jerusalimom susreo sa hodočasnicima sa Balkana te zajedno sa njima zablagodario Gospodu.

"Jerusalim je danas bio još bliži srcu kada sam šetajući Svetim gradom sreo pravoslavne vjernike sa Balkana. Zajedno samo zapjevali u slavu Gospoda, daleko od kuće, ali u istom duhu, istoj vjeri i radosti" naveo je Dodik koji se sa hodočasnicima srdačno pozdravio.

On je na Iksu dodao da takvi susreti uvijek pokažu da nas vjera i porijeklo uvijek pronađu, ma gdje bili.

Dodik je danas zajedno sa v.d. predsjednika Republike Srpske Anom Trišić Babić i srpskim delegatom u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovanom Kovačevićem posjetio Hristov grob.

Milorad Dodik

