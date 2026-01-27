Delegacija Srpske sa patrijarhom Teofilom Trećim

Izvor:
ATV
27.01.2026
09:30
Komentari:0
Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastali su se Njegovom svetosti patrijarhom jerusalimskim Teofilom Trećim.
U poslijepodnevnim časovima biće održan sastanak sa Benijaminom Zumerom, generalnim direktorom za korporativne poslove i zajednička ulaganja u kompaniji Chevron Mediterranean Limited.
Sastanak sa poslanikom Kneseta iz stranke Nova nada Zeevom Elkinom planiran je za sutra, a potom i sastanak sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.
U nastavku posjete, predviđeni su sastanci sa ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihajem Čiklijem i ministrom energetike i infrastrukture Eli Koenom.
Predsjednik Kneseta Amir Ohana će u četvrtak, 29. januara, na svečanoj ceremoniji uručiti predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku veoma značajno priznanje medalju za njegovanje dobrih odnosa sa Izraelom - "Jabotinsky Prize for Liberty".
Nakon svečane ceremonije, delegacija Republike Srpske sastaće se sa ministrom spoljnih poslova Izraela Gideonom Sarom.
