Delegacija Srpske sa patrijarhom Teofilom Trećim

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastali su se Njegovom svetosti patrijarhom jerusalimskim Teofilom Trećim.

U poslijepodnevnim časovima biće održan sastanak sa Benijaminom Zumerom, generalnim direktorom za korporativne poslove i zajednička ulaganja u kompaniji Chevron Mediterranean Limited.

Sastanak sa poslanikom Kneseta iz stranke Nova nada Zeevom Elkinom planiran je za sutra, a potom i sastanak sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.

U nastavku posjete, predviđeni su sastanci sa ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihajem Čiklijem i ministrom energetike i infrastrukture Eli Koenom.

Predsjednik Kneseta Amir Ohana će u četvrtak, 29. januara, na svečanoj ceremoniji uručiti predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku veoma značajno priznanje medalju za njegovanje dobrih odnosa sa Izraelom - "Jabotinsky Prize for Liberty".

Nakon svečane ceremonije, delegacija Republike Srpske sastaće se sa ministrom spoljnih poslova Izraela Gideonom Sarom.