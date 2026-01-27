Cvijanović: Republiku Srpsku u Jerusalimu prepoznaju kao prijatelja

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je večeras da je izuzetno značajno što su na Međunarodnoj konferenciji o borbi protiv antisemitizma u Jerusalimu Republika Srpska i lider SNSD-a Milorad Dodik prepoznati kao prijatelji.

"Međunarodna konferencija o borbi protiv antisemitizma u Jerusalimu. Važan događaj, važna tema, a važno je i to što se Republika Srpska i Milorad Dodik na ovakvim mjestima prepoznaju kao prijatelji", navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Cvijanovićeva je dodala da aplauzi u Izraelu daleko odjekuju.

U Međunarodnom kongresnom centru u Jerusalimu večeras je otvorena velika Međunarodna konferencija o borbi protiv antisemitizma, kojoj kao gost prisustvuje delegacija Republike Srpske predvođena vršiocem dužnosti predsjednika Republike Anom Trišić Babić i predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom.

Lider SNSD-a Milorad Dodik pozdravljen je velikim aplauzom na konferenciji, a najavio ga je izraelski ministar za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihai Čikli.