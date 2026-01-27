Cvijanović: Republiku Srpsku u Jerusalimu prepoznaju kao prijatelja

27.01.2026
07:04
Komentari:0
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je večeras da je izuzetno značajno što su na Međunarodnoj konferenciji o borbi protiv antisemitizma u Jerusalimu Republika Srpska i lider SNSD-a Milorad Dodik prepoznati kao prijatelji.
"Međunarodna konferencija o borbi protiv antisemitizma u Jerusalimu. Važan događaj, važna tema, a važno je i to što se Republika Srpska i Milorad Dodik na ovakvim mjestima prepoznaju kao prijatelji", navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".
Cvijanovićeva je dodala da aplauzi u Izraelu daleko odjekuju.
U Međunarodnom kongresnom centru u Jerusalimu večeras je otvorena velika Međunarodna konferencija o borbi protiv antisemitizma, kojoj kao gost prisustvuje delegacija Republike Srpske predvođena vršiocem dužnosti predsjednika Republike Anom Trišić Babić i predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom.
Lider SNSD-a Milorad Dodik pozdravljen je velikim aplauzom na konferenciji, a najavio ga je izraelski ministar za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihai Čikli.
Republika Srpska
11 h3
Republika Srpska
11 h0
Republika Srpska
11 h1
Republika Srpska
11 h16
Najnovije
Najčitanije
07
12
07
04
07
01
06
54
22
58
Trenutno na programu