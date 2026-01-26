Ko je ugasio svjetlo u Berlinu? Vlada nudi milion evra za bilo kakvu informaciju

Tri nedjelje nakon sabotaže elektroenergetske mreže u Berlinu, Savezno tužilaštvo Njemačke raspisalo je nagradu do milion evra za informacije koje bi dovele do hapšenja odgovornih za podmetanje požara, potvrđeno je iz berlinskog Senata.

Napad se dogodio 3. januara u ranim jutarnjim satima, kada su nepoznate osobe zapalile kablovski most iznad kanala Teltov, u blizini termoelektrane „Lihterfelde“. Zbog toga je oko 45.000 domaćinstava ostalo bez struje, mnogi i bez grijanja, i to do pet dana, pri niskim zimskim temperaturama.

Mobilne mreže su bile u prekidu, evakuisani su domovi za stare i bolnice, a grad je organizovao hitna prihvatilišta. Riječ je o najdužem i najobimnijem nestanku struje u Berlinu od završetka Drugog svjetskog rata.

Zdravlje Mliječni proizvodi koji su najštetniji po zdravlje

Iako istragu sada vodi Savezni generalni tužilac zbog sumnje na terorizam, sabotažu i protivustavno djelovanje, do danas nije bilo hapšenja ni pretresa, što je izazvalo sumnje da vlasti nemaju konkretne tragove.

Odgovornost za napad preuzela je tzv. „Vulkanska grupa“, radikalna struktura povezana sa nizom sabotaža infrastrukture u Berlinu i Brandenburgu, uključujući i napad na snabdevanje strujom Tesline fabrike u Grinhajdeu 2024. godine, prenosi Informer.