Berlin više neće slati "patriote" Ukrajini

Izvor:

SRNA

26.01.2026

22:29

Берлин више неће слати "патриоте" Украјини

Njemačka više neće snabdijevati Ukrajinu američkim sistemima protivvazdušne odbrane "patriot" da bi održala minimalne zalihe dok čeka zamjenske sisteme, izjavio je njemački ministar odbrane Boris Pistorijus.

"Uradili smo nesrazmjerno mnogo posla što se tiče `patriota`. Poklonili smo više od trećine svojih zaliha. Više nije moguće da ih šaljemo jer čekamo zamjenske isporuke", rekao je Pistorijus na konferenciji za novinare.

Govoreći o njemačkim protivvazdušnim raketama "iris-t", Pistorijus je rekao da je Njemačka jedini dobavljač ovog sistema srednjeg dometa i da ih je kontinuirano isporučivala proteklih godina.

Tagovi:

Berlin

raketni sistem "patriot"

Ukrajina

