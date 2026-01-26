Bijela kuća: Tramp neće odustati

Američki predsjednik Donald Tramp ne odustaje od mirovnog procesa za Ukrajini i ostaje duboko uključen u taj proces, izjavila je danas portparolka Bijele kuće Kerolajn Livit.

Ona je rekla da Tramp trenutno nema zakazanih telefonskih razgovora sa ruskim ili ukrajinskim liderima, prenio je Rojters.

Trilateralni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Ukrajine biće nastavljeni u nedjelju 1. februara u Abu Dabiju, javio je portal Aksios, pozivajući se na izjavu američkog zvaničnika.

Najteža tačka tokom razgovora američke, ruske i ukrajinske delegacije u Abu Dabiju u petak i subotu bilo je teritorijalno pitanje, a između ostalog razgovaralo se i o stvaranju tampon zone, prenosi ruski portal Fontanka.

Ruski mediji prenose da je prvi sastanak, koji je održan u petak, trajao oko četiri sata, dok je drugi sastanak, koji je održan u subotu i takođe je bio zatvoren za javnost, trajao oko tri i po sata.

Prema izjavama ukrajinskih zvaničnika, koje prenosi Aksios, na razgovorima u Abu Dabiju američki posrednici su održali zajednički sastanak sa ruskim i ukrajinskim pregovaračima, a Rusi i Ukrajinci su se zatim sastali direktno bez prisustva Amerikanaca.

Hronika Saobraćajka na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši, ima povrijeđenih

Pregovarački timovi su takođe održali sastanak sa predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Mohamedom bin Zajedom, koji je bio domaćin razgovora.

Ministarstvo spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata je u saopštenju navelo da su razgovori bili fokusirali na neriješena pitanja u američkom mirovnom planu za okončanje rata u Ukrajini.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je ranije u subotu da su razgovori u Abu Dabiju bili "konstruktivni", i da su delegacije tri zemlje razgovarale o mogućim parametrima za okončanje sukoba.

Zelenski je najavio da bi pregovori o mirovnom rješenju sukoba mogli da se nastave sljedeće nedjelje.

Ukrajinsku delegaciju na pregovorima u Abu Dabiju predvodio je sekretar Savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu Rustem Umerov, u američkoj delegaciji bili su američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof, savjetnik Bijele kuće Džared Kušner, sekretar vojske SAD Den Driskol i drugi, dok su u ruskoj delegaciji bili predstavnici vojne obavještajne službe i vojske.