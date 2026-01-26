Logo
Large banner

Makronova stranka mijenja ime

Izvor:

SRNA

26.01.2026

20:23

Komentari:

0
Макронова странка мијења име
Foto: Tanjug/AP Photo/Thomas Padilla

Centristička stranka francuskog predsjednika Emanuela Makrona "Renesansa" promijeniće ime po treći put za manje od 10 godina i postaće "Nova Republika", rekao je u lider partije Gabrijel Atal.

"Da, zato što to naši članovi žele. Održao sam glasanje među članovima `Renesanse` o ovom pitanju i više od 70 odsto je izrazilo želju da promijenimo ime", potvrdio je Atal Radiju RTL kada su ga pitali o promjeni imena.

Апотека

Ekonomija

Manji porez na lijekove, ali veći na cigarete i alkohol

Rebrendiranje će biti obavljeno nakon opštinskih izbora u martu.

Ime stranke služi kao njeno lice, objasnio je Atal i dodao da ono mora da bude usklađeno sa vizijom partije i da odražava njenu ideologiju.

Шминка-кармин

Stil

Crveni ruž je dovoljan da izgledate dotjerano

Rad na promjeni imena je u toku već nekoliko mjeseci, djelimično zato što je trenutno ime "Renesansa" mnogima nepoznato ili nosi negativne asocijacije, saznaje RTL.

Podijeli:

Tagovi:

Emanuel Makron

Francuska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Жене, будите на опрезу: Мушкарци у ових пет знакова склони су невјери

Ljubav i seks

Žene, budite na oprezu: Muškarci u ovih pet znakova skloni su nevjeri

2 h

0
Мина Костић у емисији признала да је слала интимне слике Касперу

Scena

Mina i Kasper se vjenčali u tajnosti?

2 h

0
Додик: Српска се са дубоким пијететом односи према жртвама Холокауста

Republika Srpska

Dodik: Srpska se sa dubokim pijetetom odnosi prema žrtvama Holokausta

2 h

2
Теслићки ђаци на путу светосавља

Gradovi i opštine

Teslićki đaci na putu svetosavlja

2 h

0

Više iz rubrike

Залеђени путеви направили хаос: Пријављено стотине удеса

Svijet

Zaleđeni putevi napravili haos: Prijavljeno stotine udesa

3 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Svijet

Bukti epidemija smrtonosnog virusa

4 h

0
У паду авиона погинуло седам особа

Svijet

U padu aviona poginulo sedam osoba

4 h

0
Захарова: Забрана руског гаса је одрицање од слободе

Svijet

Zaharova: Zabrana ruskog gasa je odricanje od slobode

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

39

Misteriozni nestanak dječaka sa obale Bosne: Nada koja živi 40 godina

22

37

Netanjahu: Borba protiv antisemitizma je bitka za budućnost civilizacije

22

35

Španija bolja od Francuske

22

29

Berlin više neće slati "patriote" Ukrajini

22

27

Ledeni talas odnosi živote u Americi: Raste broj preminulih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner