Makronova stranka mijenja ime

Izvor:
SRNA
26.01.2026
20:23
Komentari:0
Centristička stranka francuskog predsjednika Emanuela Makrona "Renesansa" promijeniće ime po treći put za manje od 10 godina i postaće "Nova Republika", rekao je u lider partije Gabrijel Atal.
"Da, zato što to naši članovi žele. Održao sam glasanje među članovima `Renesanse` o ovom pitanju i više od 70 odsto je izrazilo želju da promijenimo ime", potvrdio je Atal Radiju RTL kada su ga pitali o promjeni imena.
Rebrendiranje će biti obavljeno nakon opštinskih izbora u martu.
Ime stranke služi kao njeno lice, objasnio je Atal i dodao da ono mora da bude usklađeno sa vizijom partije i da odražava njenu ideologiju.
Rad na promjeni imena je u toku već nekoliko mjeseci, djelimično zato što je trenutno ime "Renesansa" mnogima nepoznato ili nosi negativne asocijacije, saznaje RTL.
