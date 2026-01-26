Logo
Large banner

Teslićki đaci na putu svetosavlja

Izvor:

ATV

26.01.2026

20:06

Komentari:

0

Teslićki đaci su na putu svetosavlja. Sa ljubavlju govore o Svetom Savi. Duhovni i intelektualni tvorac srpske države za djecu je neiscrpna inspiracija. I zato im nije bilo teško, da na temu „Uskliknimo s ljubavlju“, sve to i pokažu kroz literarne i likovne radove.

"Da bi mi napisali prosto pjesmu o Svetom Savi dovoljno je da znamo bilo šta o njegovom liku i djelu jer je Sveti Sava sam po sebi dovoljna inspiracija za sve nas", Danijela Radešić koja je osvojila prvo mjesto za literarni rad do 9. razreda.

"On je bio prvi prosvetitelj, prvi učitelj, zbog njega svi mi idemo u školu i znamo", kazala je Julija Nikolić, koja je osvojila prvo mjesto za literarni rad do 5. razreda.

"Uči nas tome da trebamo da imamo volje da radimo i da širimo svoje znanje", izjavila je Marija Cvijić koja je osvojila drugo mjesto za likovni rad do 9. razreda.

U čast narodnog učitelja i prosvetitelja, pisali su i odrasli. Među njima i prosvjetni radnici koji djecu svakodnevno vode putem Svetog Save.

"Svetosavlje nije u veličanju svog lika i djela u raskoši zidina bez ljubavi i sloge. Svetosavlje se živi kroz redove molitvenika, kroz pomoć za slabe i uboge. U stvari, da živimo život onako kako je Sveti Sava živio i čemu nas je on naučio", izjavila je Slava Stanojević koja je 1. mjesto literarni rad u kategoriji odraslih.

Svi oni koji se osjećaju kao svetosavski, oni istinski i djeluju u duhu svetosavlja. I zato je posebno važno da upravo te vrijednosti prenosimo prenosimo na našu djecu, kažu u „Prosvjeti“.

"A to je bogoljublje, čovjekoljublje, istinoljublje, to je pravda. To su svi vidovi onog predanog i plodotvornog rada", rekao je Aleksa Kasapović predsjednik Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva „Prosvjeta“, Teslić.

Srpska pravoslavna crkva sutra proslavlja Svetog Savu, utemeljivača srpske crkve, države i školstva. U svim školama u Republici Srpskoj i Srbiji Savindan se obilježava kao školska slava.

Podijeli:

Tagovi:

Teslić

Sveti Sava

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Добој

Gradovi i opštine

Zahtjev za obilježavanje službenih vozila Doboja

2 h

0
Минић: Уставни суд ниједном одлуком није довео у питање одлуке Владе Српске

Republika Srpska

Minić: Ustavni sud nijednom odlukom nije doveo u pitanje odluke Vlade Srpske

2 h

0
Цвијановић: Република Српска памти жртве Холокауста

Republika Srpska

Cvijanović: Republika Srpska pamti žrtve Holokausta

2 h

0
Додик у Јерусалиму са Чиклијем, Левијем и Бибасом

Republika Srpska

Dodik u Jerusalimu sa Čiklijem, Levijem i Bibasom

2 h

14

Više iz rubrike

Добој

Gradovi i opštine

Zahtjev za obilježavanje službenih vozila Doboja

2 h

0
Очекује се пораст водостаја Дрине у Зворнику

Gradovi i opštine

Očekuje se porast vodostaja Drine u Zvorniku

2 h

0
Требињским средњошколцима коначно топло

Gradovi i opštine

Trebinjskim srednjoškolcima konačno toplo

2 h

0
Висибаба

Gradovi i opštine

Procvjetale visibabe u Novom Gradu

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

39

Misteriozni nestanak dječaka sa obale Bosne: Nada koja živi 40 godina

22

37

Netanjahu: Borba protiv antisemitizma je bitka za budućnost civilizacije

22

35

Španija bolja od Francuske

22

29

Berlin više neće slati "patriote" Ukrajini

22

27

Ledeni talas odnosi živote u Americi: Raste broj preminulih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner