Teslićki đaci na putu svetosavlja

Teslićki đaci su na putu svetosavlja. Sa ljubavlju govore o Svetom Savi. Duhovni i intelektualni tvorac srpske države za djecu je neiscrpna inspiracija. I zato im nije bilo teško, da na temu „Uskliknimo s ljubavlju“, sve to i pokažu kroz literarne i likovne radove.

"Da bi mi napisali prosto pjesmu o Svetom Savi dovoljno je da znamo bilo šta o njegovom liku i djelu jer je Sveti Sava sam po sebi dovoljna inspiracija za sve nas", Danijela Radešić koja je osvojila prvo mjesto za literarni rad do 9. razreda.

"On je bio prvi prosvetitelj, prvi učitelj, zbog njega svi mi idemo u školu i znamo", kazala je Julija Nikolić, koja je osvojila prvo mjesto za literarni rad do 5. razreda.

"Uči nas tome da trebamo da imamo volje da radimo i da širimo svoje znanje", izjavila je Marija Cvijić koja je osvojila drugo mjesto za likovni rad do 9. razreda.

U čast narodnog učitelja i prosvetitelja, pisali su i odrasli. Među njima i prosvjetni radnici koji djecu svakodnevno vode putem Svetog Save.

"Svetosavlje nije u veličanju svog lika i djela u raskoši zidina bez ljubavi i sloge. Svetosavlje se živi kroz redove molitvenika, kroz pomoć za slabe i uboge. U stvari, da živimo život onako kako je Sveti Sava živio i čemu nas je on naučio", izjavila je Slava Stanojević koja je 1. mjesto literarni rad u kategoriji odraslih.

Svi oni koji se osjećaju kao svetosavski, oni istinski i djeluju u duhu svetosavlja. I zato je posebno važno da upravo te vrijednosti prenosimo prenosimo na našu djecu, kažu u „Prosvjeti“.

"A to je bogoljublje, čovjekoljublje, istinoljublje, to je pravda. To su svi vidovi onog predanog i plodotvornog rada", rekao je Aleksa Kasapović predsjednik Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva „Prosvjeta“, Teslić.

Srpska pravoslavna crkva sutra proslavlja Svetog Savu, utemeljivača srpske crkve, države i školstva. U svim školama u Republici Srpskoj i Srbiji Savindan se obilježava kao školska slava.