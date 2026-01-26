Očekuje se porast vodostaja Drine u Zvorniku

Porast vodostaja Drine očekuje se večeras, a nadležne službe grada Zvornika prate stanje na terenu i nalaze se u pripravnosti, saopšteno je iz Gradske uprave.

Protok Drine na Hidroelektrani "Bajina Bašta" danas je iznosio oko 1.300 kubnih metara u sekundi, dok je protok na Hidroelektrani "Mali Zvornik" iznosio oko 680 kubnih metara u sekundi, što je na nivou projektovanog vodostaja.

Region Pokušao da ubije psa lutalicu, pa pogodio brata

U Zvorničkom jezeru je nivo vode unaprijed snižen radi bezbjednog prihvata većih dotoka i sprečavanja naglog rasta vodostaja Drine.