Očekuje se porast vodostaja Drine u Zvorniku

Izvor:

SRNA

26.01.2026

19:48

Очекује се пораст водостаја Дрине у Зворнику
Foto: Grad Zvornik

Porast vodostaja Drine očekuje se večeras, a nadležne službe grada Zvornika prate stanje na terenu i nalaze se u pripravnosti, saopšteno je iz Gradske uprave.

Protok Drine na Hidroelektrani "Bajina Bašta" danas je iznosio oko 1.300 kubnih metara u sekundi, dok je protok na Hidroelektrani "Mali Zvornik" iznosio oko 680 kubnih metara u sekundi, što je na nivou projektovanog vodostaja.

Полиција Црна Гора

Region

Pokušao da ubije psa lutalicu, pa pogodio brata

U Zvorničkom jezeru je nivo vode unaprijed snižen radi bezbjednog prihvata većih dotoka i sprečavanja naglog rasta vodostaja Drine.

Tagovi:

rijeka Drina

Zvornik

vodostaj

