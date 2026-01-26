Logo
Vodostaj Bosne u Doboju u porastu

Izvor:

SRNA

26.01.2026

16:55

Водостај Босне у Добоју у порасту

Vodostaj rijeke Bosne u Doboju u 15.30 časova iznosio je 218 centimetara, ima tendenciju rasta i ispod je kote redovne odbrane od poplava, pokazuju podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vodostaj je u 10.30 časova iznosio 156 centimetara, u 5.30 časova 33 centimetara.

policija brcko distrikt

Hronika

U Brčkom uhapšena tri maloljetnika: Počinili čak 20 krivičnih djela

Nulta kota vodostaja Bosne za Doboj iznosi 137 centimetara. Visina kote redovne odbrane od poplava u Doboju iznosi 300 centimetara, a vanredne 450.

Najveći vodostaj rijeke Bosne izmjeren je 15. maja 2014. godine kada je iznosio 721 centimetar.

