Nevrijeme u Trebinju: Ulice pod vodom, padao i grad

ATV
25.01.2026
17:19
Jako nevrijeme praćeno kišom i ledom pogodilo je danas Trebinje.
Velike količine kiše su se "sručile" na najjužniji grad Srpske, a obilne padavine pratila je i grmljavina.
Najveći problem su potopljene saobraćajnice, a kako javlja novinar ATV-a, glavna gradska saobraćajnica je praktično "pretvorena u rijeku".
