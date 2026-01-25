Logo
Nevrijeme u Trebinju: Ulice pod vodom, padao i grad

ATV

25.01.2026

17:19

Невријеме у Требињу
Foto: ATV

Jako nevrijeme praćeno kišom i ledom pogodilo je danas Trebinje.

Velike količine kiše su se "sručile" na najjužniji grad Srpske, a obilne padavine pratila je i grmljavina.

Najveći problem su potopljene saobraćajnice, a kako javlja novinar ATV-a, glavna gradska saobraćajnica je praktično "pretvorena u rijeku".

Trebinje

Kiša

nevrijeme

