Zbog komentara bi mogao završiti u zatvoru: Prijetio mitraljezom i govorio da je Žepče "hrvatsko"

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona podiglo je 7. januara 2026. godine optužnicu protiv U. A. iz Žepča zbog krivičnog djela ugrožavanje bezbjednosti, a optužnica je potvrđena 13. januara od strane sudije prethodnog postupka Općinskog suda u Žepču.
Kako se navodi u optužnici, U. A., ranije neosuđivan, tereti se da je 6. oktobra 2024. godine na području opštine Žepče, putem društvene mreže Fejsbuk, sa svog profila komentarisao objavu jednog portala pod naslovom “S. H. je novi načelnik Opštine Žepče”.
U spornom komentaru, prema navodima Tužilaštva, napisao je prijeteće riječi u kojima pominje i upotrebu mitraljeza, uz tvrdnje da je Žepče “hrvatsko”.
Tužilaštvo smatra da je ovakvim sadržajem, koji predstavlja ozbiljnu prijetnju, izazvano uznemirenje građana, dok je kod S. H., tada kandidata za načelnika Opštine Žepče, izazvan osjećaj straha i ugroženosti.
Predmet je proslijeđen Opštinskog sudu u Žepču, gdje će u narednom periodu biti vođen dalji sudski postupak.
