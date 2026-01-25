Potpuna katastrofa Danila Medvedeva!

Ruski teniser Danil Medvedev doživio je težak poraz u osmini finala Australijan opena, pošto ga je rezultatski i igrački deklasirao Amerikanac Lerner Tien.

U krajnje neočekivanom raspletu, Tien je slavio trijumf rezultatom 3:0 (6:4, 6:0, 6:3).

Temperamentni Rus, koji će kroz dvije nedjelje napuniti 30 godina, doživio je totalni debakl od odnedavno 20-godišnjeg momka, ali malo šta nas od Medvedeva više iznenađuje.

Izgubio je svaki prvi gem u setu na svom servisu i niti jednog trenutka nije bio u prednosti, niti šansu da se ponada da bi mogao do preokreta.

Tien je igrao najbolji tenis u karijeri, u jednom trenutku nanizao čak 11 uzastopnih gemova, što dovoljno govori o odnosu snaga na "Margaret kurtu".

Kao i činjenica da je meč trajao samo sat i 40 minuta tenisa.

Tu seriju od 11 izgubljenih, Medvedev je prekinuo sa tri uzastopna osvojena, ali je tu stao i vrlo brzo "položio oružje".

Tien će u četvrtfinalu igrati protiv Aleksandera Zvereva, koji je prethodno u tri seta savladao Franciska Serundola.