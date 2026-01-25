Đoković se plasirao u četvrtfinale!

Novak Đoković se direktno plasirao u četvrtfinale Australijan opena, pošto mu je rival u osmini finala Jakub Menšik predao meč bez borbe.

Menšik je odlučio da se povuče sa turnira, što je i sam objavio putem svog Instagram profila.

Jakub Menšik je bar na papiru trebalo da predstavlja najteži ispit za Novaka Đokovića na turniru, pogotovo zbog toga što je slavio protiv Srbina u finalu Majamija prošle godine, kada je šokirao čitav teniski svijet.

Isčekivao se duel između Đokovića i Menšika, sudar "stare" i "nove" škole tenisa, ali - to ovoga puta nećemo gledati.

Menšik je ovu odluku saopštio putem svog Instagram profila, gdje je izdao mini saopštenje.

"Ovo je teško napisati. Nakon što smo uradili sve što smo mogli da nastavimo dalje, moram da se povučem sa Australijan opena zbog povrede trbušnog mišića koja se pogoršavala tokom posljednjih mečeva. Poslije dugih razgovora sa mojim timom i doktorima, donijeli smo odluku da sutra ne izađem na teren. Iako sam razočaran, plasman u 4. kolo ovde po prvi put je nešto što ću dugo nositi sa sobom. Osetio sam ogromnu energiju publike, a atmosfera u Melburnu bila je zaista posebna".

"Hvala mom timu što je bio uz mene na svakom koraku i svima koji su slali poruke i bodrili me — to znači više nego što mislite. Sada je vreme da se pravilno oporavim".