Đoković: "Smiri se kretenu"

„Pozvao sam fizioterapeuta zbog žuljeva nekoliko poena prije toga. Imao sam dobar pad, ako se to može nazvati. Moglo je da bude gadno u tom trenutku“, rekao je Novak Đoković poslije meča trećeg kola Australijan opena u kojem je imao nezgodan pad u trećem setu.

Novak je poveo sa 6:2, 3:0, uz dvostruki brejk, onda je Van de Zandšulp zatražio medicinski tajm-aut i zaigrao bolje.

„Bio je to dobar tretman, dobio je dosta snage! Od tog trenutka je sjajno servirao. Do tada se mučio s rukom, sporiji mu je bio servis, imao sam više prilika, ali onda su se stvari okrenule. Malo sam se prečesto opustio, namučio sam se da završim drugi set, a od tada je bilo izjednačeno. Imao sam sreće da spasem set loptu, stvari se brzo dešavaju u ovom sportu. Drago mi je da sam završio u tri seta“, kaže Novak, koji je meč završio za dva sata i 45 minuta.

Đoković ističe da je zadovoljan kako se fizički osjeća, ali da je oprezan.

„Tijelo mi je zaista dobro. Izvrstan start turnira, ali ne zalećem se jer sam naučio lekciju prošle godine – tada sam dobro kreno, pa bih se povrijedio… I dalje se trudim da namučim ove mlade momke, i dalje sam tu. Alkaraz i Siner su na višem nivou, ali kada se lopta zakotrlja, uvijek imaš šansu. Pogotovo to za mene važi na ovom terenu koji mi je dao sve. Radujem se sljedećem meču.“

Mlada Amerikanka srpskog porijekla Iva Jović na konferenciji za medije otvoreno je govorila o savjetima koje je dobila od Novaka.

„Upoznao sam Ivu prošle godine. Jako je mlada, ima 18 godina i već pravi veliki proboj na listi, sada je u osmini finala ovdje. Naletjeli smo jedno na drugo, podijelio sam neke opservacije. Video sam da je rekla šta sam joj tačno rekao – to je na njoj ako želi da podijeli. Divna djevojka, divna porodica, osjećam se još povezanije s njom zbog srpskog porijekla – ima oruđa da postane velika šampionka i to joj želim.“

Na pitanje šta bi savjetovao mlađem sebi, Đoković se našalio:

„Smiri se, kretenu!“

Nastavio je u ozbiljnijem tonu:

„Previše sam nervozan na terenu, previše tenzije u nekim trenucima… Rekao bih da je strpljenje velika stvar. Kada smo mlađi, čime god da se bavimo, želimo sve i odmah. Malo strpljenja i vjerovanja u proces. Okruživanje pravim ljudima u ranoj fazi karijere je jako značajno. Ipak, ne treba pratiti slijepo sve što ti se kaže, moraš da gradiš svoj karakter i tako da dođeš do pravog tima sa kojim se slažeš i privatno – često trenere viđamo više nego porodicu, tako da mora da postoji prava hemija kako bi se izvukla prava energija.“