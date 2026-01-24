Logo
FK Borac u Antaliji: Povreda Viktora Rogana, otkazan duel sa Orenburgom

Izvor:

ATV

24.01.2026

12:29

ФК Борац у Анталији: Повреда Виктора Рогана, отказан дуел са Оренбургом
Foto: Ustupljena fotografija

Fudbaleri banjalučkog Borca ulaze u drugu sedmicu rada na pripremama u Antaliji, a iz “crveno plavog” tabora danas stiže vijest o povredi Viktora Rogana.

Fudbaler koji igra na poziciji beka doživio je prelom ključne kosti tokom treninga i odmah je podvrgnut operativnom zahvatu u Antaliji.

Njegov povratak na teren očekuje se za četiri sedmice navode iz FK Borac.

Tim trenera Vinka Marinovića ove subote je trebalo da odigra i drugu kontrolnu utakmicu u Antaliji, ali je duel sa Orenburgom otkazan zbog loših vremenskih uslova.

“Crveno plavi” u Antaliji ostaju do 1. februara.

