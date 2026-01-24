FK Borac u Antaliji: Povreda Viktora Rogana, otkazan duel sa Orenburgom

Izvor:
ATV
24.01.2026
12:29
Fudbaleri banjalučkog Borca ulaze u drugu sedmicu rada na pripremama u Antaliji, a iz “crveno plavog” tabora danas stiže vijest o povredi Viktora Rogana.
Fudbaler koji igra na poziciji beka doživio je prelom ključne kosti tokom treninga i odmah je podvrgnut operativnom zahvatu u Antaliji.
Njegov povratak na teren očekuje se za četiri sedmice navode iz FK Borac.
Tim trenera Vinka Marinovića ove subote je trebalo da odigra i drugu kontrolnu utakmicu u Antaliji, ali je duel sa Orenburgom otkazan zbog loših vremenskih uslova.
“Crveno plavi” u Antaliji ostaju do 1. februara.
