Zvezda pobijedila u Švedskoj i izborila nokaut fazu – živi san o osmini finala

22.01.2026
20:50
Komentari:0
Fudbaleri Crvene zvezde pobijedili su u Švedskoj Malme rezultatom 1:0, u meču sedmog kola ligaškog dijela Lige Evrope i izborili su plasman u nokaut fazu.
Jedini pogodak postigao je Vasilije Kostov na asistenciju Marka Arnautovića u 16. minutu.
Poznato je da najboljih 16 timova Lige Evrope ide direktno u osminu finala, dok će ekipe od 17. do 24. pozicije igrati plej-of za osminu finala. Svakako će imati dva meča više, 19. i 26. februara su termini. Jasno je da bi to bilo dobro izbjegnuti.
Zvezda bi to lako mogla da izbjegne poslije odličnog izdanja u Švedskoj, dok u posljednjem kolu za sedam dana na Marakani igra protiv Selte.
Naredni meč Zvezda igra 29. januara na Marakani, kada će ugostiti Seltu. Crveno-bijeli su trenutno na devetoj poziciji, s tim što treba uzeti u obzir da će se tabela mijenjati, s obzirom na to da ima veliki broj mečeva od 21 čas.
