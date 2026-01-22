Zvezda pobijedila u Švedskoj i izborila nokaut fazu – živi san o osmini finala

Fudbaleri Crvene zvezde pobijedili su u Švedskoj Malme rezultatom 1:0, u meču sedmog kola ligaškog dijela Lige Evrope i izborili su plasman u nokaut fazu.

Jedini pogodak postigao je Vasilije Kostov na asistenciju Marka Arnautovića u 16. minutu.

Poznato je da najboljih 16 timova Lige Evrope ide direktno u osminu finala, dok će ekipe od 17. do 24. pozicije igrati plej-of za osminu finala. Svakako će imati dva meča više, 19. i 26. februara su termini. Jasno je da bi to bilo dobro izbjegnuti.

Zvezda bi to lako mogla da izbjegne poslije odličnog izdanja u Švedskoj, dok u posljednjem kolu za sedam dana na Marakani igra protiv Selte.

Naredni meč Zvezda igra 29. januara na Marakani, kada će ugostiti Seltu. Crveno-bijeli su trenutno na devetoj poziciji, s tim što treba uzeti u obzir da će se tabela mijenjati, s obzirom na to da ima veliki broj mečeva od 21 čas.