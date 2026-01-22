Logo
Large banner

Zvezda pobijedila u Švedskoj i izborila nokaut fazu – živi san o osmini finala

22.01.2026

20:50

Komentari:

0
Звезда побиједила у Шведској и изборила нокаут фазу – живи сан о осмини финала
Foto: Tanjug / AP / Andreas Hillergren

Fudbaleri Crvene zvezde pobijedili su u Švedskoj Malme rezultatom 1:0, u meču sedmog kola ligaškog dijela Lige Evrope i izborili su plasman u nokaut fazu.

Jedini pogodak postigao je Vasilije Kostov na asistenciju Marka Arnautovića u 16. minutu.

Poznato je da najboljih 16 timova Lige Evrope ide direktno u osminu finala, dok će ekipe od 17. do 24. pozicije igrati plej-of za osminu finala. Svakako će imati dva meča više, 19. i 26. februara su termini. Jasno je da bi to bilo dobro izbjegnuti.

Zvezda bi to lako mogla da izbjegne poslije odličnog izdanja u Švedskoj, dok u posljednjem kolu za sedam dana na Marakani igra protiv Selte.

Naredni meč Zvezda igra 29. januara na Marakani, kada će ugostiti Seltu. Crveno-bijeli su trenutno na devetoj poziciji, s tim što treba uzeti u obzir da će se tabela mijenjati, s obzirom na to da ima veliki broj mečeva od 21 čas.

Podijeli:

Tagovi:

FK Crvena zvezda

Liga Evrope

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Фудбалеру Ливерпула преминуо отац уочи меча Лиге шампиона

Fudbal

Fudbaleru Liverpula preminuo otac uoči meča Lige šampiona

2 h

0
Fudbalska lopta

Fudbal

Fudbaler pao na terenu i umro

9 h

0
Туча навијача уочи меча Малме — Црвена Звезда

Fudbal

Haos uoči meča Malme — Zvezda: Sukob Delija s domaćim navijačima

11 h

0
Јувентус славио против Бенфике

Fudbal

Juventus slavio protiv Benfike

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

56

Kakav potres: Njemačka razmatra bojkot Svjetskog prvenstva

20

50

Zvezda pobijedila u Švedskoj i izborila nokaut fazu – živi san o osmini finala

20

39

"Kako mi lažemo...pardon, živimo": Zelenski u Davosu, uz lapsus, pozvao na "oduzimanje" ruskih tankera

20

36

Mladić za kojim su tragali svi u BiH pronađen - nalazi se u zatvoru

20

24

Poznata influenserka poginula u saobraćajnoj nesreći u Slovačkoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner